Нові тарифи на абонементи в львівському електротранспорті запрацюють із 7 червня

Виконком Львівської міськради у п’ятницю, 4 червня, нові тарифи на проїзні абонементи та пересадкові квитків у трамваях і тролейбусах. Раніше мерія погодила підвищення вартості проїзду в міському транспорті з 7 до 10 грн, однак купувати місячні та тримісячні абонементи стане вигідніше, ніж разові квитки.

Нові тарифи набудуть чинності з 7 червня. Пасажирам доведеться платити за абонементи за такими тарифами:

місячна проїзна картка для підприємств, установ та організацій – 300 грн;

загальна тримісячна проїзна картка – 600 грн;

загальна місячна проїзна картка – 240 грн;

електронна тримісячна проїзна картка – 590 грн;

електронна місячна проїзна картка – 230 грн;

пільгова місячна проїзна картка для учнів та студентів – 120 грн;

електронна пільгова місячна проїзна картка – 115 грн;

електронна пільгова денна проїзна картка – 30 грн;

електронна триденна проїзна картка – 70 грн.

Крім цього, зміниться й вартість пересадкових квитків для трамваїв і тролейбусів. Їх вартість зросте з 8 грн до 12 грн. Паперові проїзні можна купити у кіосках ЛКП «Львівелектротранс», а електронні абонементи – на сайті перевізника й у додатку Privat24.

Як пояснив під час засідання виконкому керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, купувати місячні та тримісячні абонементи буде вигідніше, ніж разові квитки.

«До прикладу, загальна місячна проїзна картка для користування в електротранспорті буде коштувати 240 грн. При здійсненні 60 поїздок на місяць, тобто двічі на день, вартість разової проїздки становитиме 4 грн. А якщо придбати електронну місячну проїзну картку, вартість якої буде 230 грн, при здійсненні двох поїздок на день, вартість разової поїздки становитиме 3,83 грн», – сказав Орест Олеськів.

У коментарі ZAXID.NET Орест Олеськів уточнив, що придбаними за старими цінами проїзними абонементами можна буде користуватися й надалі.

Нагадаємо, що вартість проїзду у автобусах, трамваях і тролейбусах зросла 27 травня.