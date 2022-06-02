Зараз жінка перебуває в одній із клінік Швеції

До львівської лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) з Києва на подальше лікування скерували 35-річну мешканку Лиману, яку було важко поранено під час ракетного обстрілу. Жінка була вагітна і лікарям не вдалося врятувати дитину. Пацієнтка отримала важкі травми, у неї відірвало праву кисть, лікарям довелося ампутувати і ногу.

Трагедія сталася 1 травня. Місто Лиман, що у Донецькій області, постійно обстрілювали. Родина Герман: Катерина, її чоловік Костянтин та 6-ти річний син Дамір цього дня тривалий час провели у підвалі, а коли обстріли затихли, вирішили піднятися у квартиру, щоб поїсти.

«Ми поїли і я вирішила зняти з балкона білизну. Було тихо, не чути було жодних звуків, що могли б насторожити. Я зняла буквально кілька футболок і…», – згадує з болем Катерина.

На щастя, чоловік і син були у квартирі і не простаждали. Напередодні чоловік забив вікна фанерою. Від удару шибки повилітали, але фанера не дала їм розлетітися по кімнатах.

Чоловік швидко перев’язав рани і викликав працівників ДСНС. Вони прибули дуже швидко, надали жінці першу допомогу і відвезли до лікарні у Слов’янськ. Звідти відправили до Дніпра, згодом до Києва, до лікарні «Феофанія».

«До "Феофанії" жінка потрапила з доволі складним діагнозом, у важкому стані. У неї була важка мінно-вибухова травма з ушкодженням передньої черевної стінки, кишківника. Окрім того, був травматичний відрив правої кисті, вогнепальний відкритий перелом обох кісток лівого передпліччя, відкритий перелом обох кісток нижньої третини правої гомілки, проникаюче поранення ока і множинні осколкові поранення обличчя і рук. У "Феофанії" їй провели декілька оперативних втручань, стабілізували її стан і скерували хвору для подальшого лікування до Львова», – повідомив ортопед-травматолог лікарні св. Пантелеймона Остап Кремпович.

У Києві Катерині ампутували і ногу, бо за словами жінки, її врятувати було неможливо.

У львівській лікарні жінку ретельно обстежили. Її консультували різні спеціалісти, у тому числі й закордонні, й було прийнято рішення скерувати жінку на подальше лікування і протезування за кордон. Зараз жінка перебуває в одній із клінік Швеції і мріє якнайшвидше повернутися додому, щоб 1 вересня відвести сина у перший клас.