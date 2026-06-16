Велика Британія протягом двох років фінансуватиме постачання збагаченого урану Україні

Велика Британія запровадить нові санкції проти Росії, а також виділить підтримку для української атомної енергетики на 210 млн фунтів (понад 240 млн євро). Про це повідомили у пресслужбі уряду Великої Британії 15 червня.

Угоду підтвердив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який виступив на саміті G7 у французькому Евіані. Він повідомив, що його країна запровадила санкції проти «тіньового флоту» Росії. Зазначимо, це сталося після того, як Велика Британія провела першу операцію проти російського танкера у Ла-Манші та затримала підсанкційне судно.

Крім того, санкції стосуватимуться російської державної мережі, яка приховано купує західні технології для російської армії. Під обмеження також потраплять постачальники з третіх країн, які допомагають Росії проводити фінансові оборудки.

«Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія активізується – припиняє надходження, які підживлюють війну Путіна та забезпечують Україну енергією протягом майбутніх зим», – сказав премʼєр-міністр.

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Також Кір Стармер привітав угоду щодо підтримки української атомної енергетики на 240 млн євро. У пресслужбі уряду країни повідомили, що протягом двох років компанія Urenco постачатиме збагачений уран українській компанії «Енергоатом».

«Ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки НАЕК “Енергоатом” забезпечує понад 50% електроенергії країни», – наголосили у пресслужбі.

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Гроші виділять в межах UK Export Finance. Угоду про підтримку атомної енергетики президент Володимир Зеленський та Кір Стармер підписали під час останнього візиту українського лідера до Лондона.

Нагадаємо, 15 червня Рада Євросоюзу ввела додаткові санкції проти 34 фізичних і 47 юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України. Паралельно в Євросоюзі триває робота над масштабним 21-м пакетом санкцій проти РФ.