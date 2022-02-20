Борис Джонсон зазначив, що Лондон підготував санкції ще жорсткіші, ніж передбачалося раніше

Велика Британія та США домовилися про запровадження санкцій проти Росії в разі її вторгнення до України, що будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювались раніше. Про це прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив у інтерв'ю BBC.

Обмеження з боку двох країн включатимуть заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах стерлінгах і доларах. За словами британського лідера, це крок, який «завдасть дуже-дуже сильного удару Росії».

Він додав, що можливе вторгнення Росії до України не послабить НАТО, а західні країни не можуть дозволити опозиції дійти до «помилкового висновку, що використання сили є правильним».

Джонсон зазначив, що Лондон підготував санкції ще жорсткіші, ніж передбачалося раніше.

Зауважимо, що раніше Джонсон заявив, що Росія планує почати найбільшу війну в Європі з 1945 року.

Як інформував ZAXID.NET, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс висловила переконання, що Україна може зіткнутися з «найгіршим сценарієм» вторгнення Росії уже наступного тижня.

Раніше Ліз Трасс також заявила, що Росія повинна заплатити велику ціну у випадку вторгнення Україну.

«Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям. Ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках», – сказала міністерка закордонних справ Великої Британії.