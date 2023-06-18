Велика Британія втричі збільшила фінансування кібербезпеки України на 2023 рік

Велика Британія готова надати Україні 16 млн фунтів стерлінгів (понад 20,2 млн доларів) для посилення захисту в кіберпросторі. Про виділення коштів повідомив британський прем'єр Ріші Сунак у неділю, 18 червня, передає Sky News.

Кошти передають на тлі початку контрнаступальних дій, тож кібербезпека України є одним з важливих факторів для просування військ. Пакет у понад 20 млн доларів допоможе Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії, зазначило видання.

«Це фінансування має вирішальне значення для припинення кібернападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти та знешкоджувати шкідливі програми, націлені на них», – повідомив Ріші Сунак.

На 2023 рік Велика Британія планувала виділити України понад 6,3 млн фунтів стерлінгів, проте за допомогою міжнародних партнерів збільшила транш майже втричі. Ріші Сунак зазначив, що наступного тижня проведе зустріч з британськими підприємцями, щоб збільшити потік інвестицій в Україну та допомогти їй із відбудовою.