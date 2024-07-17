Приготувати підживлення з нітроамофоски дуже просто

Не завжди природа дарує нам врожайний рік, тому важливо знати, як доглядати за своєю грядкою моркви, щоб зібрати великий урожай солодких овочів.

Нітроамофоска

Для того, щоб отримати рясний урожай соковитої ​​та солодкої моркви, у липні рекомендується використовувати комплексне добриво – нітроамофоску, пише «Улюблена». Цей чудовий засіб містить у своєму складі збалансовану кількість макроелементів: азоту, фосфору та калію, які так необхідні для активного росту та розвитку коренеплодів.

Як приготувати розчин

Візьміть відро чистої води. Додайте до води 40 г нітроамофоски. Ретельно перемішайте, щоб добриво повністю розчинилося. Отриманим розчином нітроамофоски полийте морквяні грядки, використовуючи 2-3 літри на кожен погонний метр. Після внесення добрива рекомендується рясно полити грядки чистою водою.