Олександр Ярославський 10 лютого відлетів із Харкова до Лондону

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України і пообіцяла неупереджене розслідування у справі про смертельне ДТП за участю його кортежу. Про це вона заявила на брифінгу у Харкові, повідомляє «Укрінформ».

«Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого на політичні ігри, давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну, я вам обіцяю, що все буде за законом. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантією моє слово буде», – наголосила Ірина Венедіктова.

Також, вона зазначила, що чоловік, який прийшов до поліції із зізнанням щодо аварії, перестав виходити на звʼязок. Водночас прокуратура відкликала йому клопотання про запобіжний захід та замінила підозру на ч. 1 ст. 396 (приховування злочину).

На думку генеральної прокурорки той факт, що чоловік не прийшов на судове засідання для обрання йому запобіжного заходу, є дивним: «Поки що ми не можемо знайти цю особу».

Часом у групі DCH Олександра Ярославського повідомили, що бізнесмен 10 лютого відлетів із Харкова до Лондону, де 11 лютого виступає з концертом його син. Зазначається, що поїздку планували ще в середині січня, мовляв, він нікуди не тікав. До 19 лютого Ярославський із сімʼєю буде на відпочинку.

Детальніше про резонансну ДТП

Аварія трапилася 9 лютого близько 22:55 на трасі «Київ-Харків-Довжанський». Автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті аварії пішохід загинув. На місці події знайшли номерний знак «0018». За даними «Української правди», цей номер належить машині кортежу Олександру Ярославського. Поліція заявила, що бізнесмена також планують викликати на допит.

Компанія DCH, яка належить бізнесмену, заявила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був нібито водій, який працює в одній із допоміжних служб підприємства. Той вже приїхав до поліції на допит та співпрацює зі слідством. Стосовно самого Ярославського компанія заявила, що він 10 лютого полетів до Лондона для зустрічі із родиною. Раніше він казав, що у момент аварії спав удома.

«Українська правда» із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі: перша і друга машина кортежу. Видання також зазначило, що бізнесмен таки був на місці події, однак чи перебував він за кермом – невідомо. Крім того, за даними журналістів, чоловік, який зранку здався поліції, на момент скоєння ДТП був зовсім в іншому місці.