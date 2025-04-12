На Вербну неділю не можна забувати про традицію легкого «биття» свяченими вербовими гілочками

Вербна неділя – це не тільки релігійне свято, але й час для духовного очищення та підготовки до Великодня. Вона символізує важливий етап у житті Ісуса Христа і є невід’ємною частиною Великого посту. Щоб святкування принесло користь, важливо дотримуватися певних традицій та обрядів, які збереглися з давніх часів. Детальніше про це пише Gazeta.ua.

Насамперед у цей день потрібно обов’язково відвідати церкву, де освячують вербові гілки. Це дуже важливий обряд, оскільки верба символізує пальмові гілки, якими віряни вітали Ісуса в Єрусалимі. Освячені гілки слід забрати додому, де їх ставлять біля ікон для захисту дому від негараздів і біди.

Окрім цього, на Вербну неділю не можна забувати про традицію легкого «биття» свяченими вербовими гілочками. Це робиться, щоб побажати здоров'я та добробуту кожному члену родини. Вважається, що такий жест приносить благополуччя і захищає від злих сил.

Ще однією важливою традицією є висаджування освячених гілок. У давнину люди садили їх на городах, вірячи, що це принесе гарний урожай. Тому не зайвим буде посадити кілька гілочок на своєму подвір’ї або в кімнаті для того, щоб залучити в дім удачу та добробут у майбутньому.