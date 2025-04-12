Якщо на Вербну неділю стоїть ясна погода, це пророкує добрий урожай

Вербна неділя (відома також як Вхід Господній у Єрусалим) – це важливе християнське свято, що відзначає урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалиму, перед Його стражданнями та смертю. Цей день відзначається відвідинами церков, освяченням гілок верби та їх прикрашанням ікон у домівках. Свято має глибоке символічне значення та вказує на наближення Великодня, що відзначається через тиждень після Вербної неділі. Детальніше про історію і традиції свята пише «Главком».

У 2025 році Вербна неділя припадає на 13 квітня, що є шостою неділею Великого посту. Назва свята походить від звичаю освячувати вербові гілки в церкві, адже в Україні пальми не ростуть, а верба символізує пробудження природи і відродження життя після зими.

Історія свята

Це свято виникло у IV столітті в Єрусалимі, а на Русі воно стало відомим у X столітті під назвою Вербна неділя. Воно відзначає важливий момент з життя Ісуса Христа, коли він урочисто в'їжджав у Єрусалим на віслюку. Юдеї вітали його пальмовими гілками, що згодом стали символом миру та царської величі. Оскільки пальми не ростуть в Україні, їх замінили вербовими гілками, що символізують нове життя.

Як святкувати Вербну неділю

Підготовка до свята починається за кілька днів до нього. Люди збирають гілочки верби і ставлять їх у воду, щоб розпустити. Святкові заходи стартують у суботу вечір, коли відбуваються богослужіння та освячення верби. На саму Вербну неділю відправляються в церкву, де священник кропить вербові прути святою водою. Після служби освячені гілки вносять додому, розташовують біля ікон, і зберігають їх протягом року.

Господині готують святкові страви, хоча на цей день, через Великий піст, заборонено вживати м'ясо, яйця та молочні продукти. Однак дозволяється риба та помірна кількість червоного вина.

Прикмети та повір'я

Якщо на Вербну неділю стоїть ясна погода, це пророкує добрий урожай. Крім того, є звичай садити кімнатні квіти цього дня, що, за повір'ями, принесе благополуччя. Якщо дівчина хоче швидко вийти заміж, вона повинна до світанку зібрати молоді вербові гілочки та покласти їх біля ліжка, думаючи про свою майбутню половинку.