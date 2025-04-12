Не я б'ю – верба б'є. За тиждень буде Великдень

Вербна неділя – це важливе християнське свято, яке відзначається з глибоким символізмом та багатьма народними звичаями. Віряни традиційно святкують цей день з освяченням вербових гілок, які символізують нове життя і благополуччя. Однак є й певні заборони, дотримання яких вважається важливим для того, щоб уникнути неприємностей. «24 Канал» пише, чого не можна робити у Вербну неділю 2025 року.

Традиції святкування Вербної неділі

У цей день віруючі прикрашають вербові гілочки яскравими стрічками, а також різними декоративними елементами, такими як пташки. Після цього вони вирушають до церкви, щоб помолитися і освятити гілки верби. Ця традиція має символічне значення, адже верба в цей день заміняє пальмові гілки, якими віруючі вітали Ісуса Христа в Єрусалимі. Після того як віряни повертаються з церкви, вони традиційно обмінюються свяченими гілочками, легенько вдаряючи один одного і при цьому виголошуючи: «Не я б'ю – верба б'є. За тиждень буде Великдень». За традиціями, це приносить здоров’я і добробут.

Колись наші предки, повертаючись з храму, висаджували освячені гілочки на своїх городах чи полях, сподіваючись, що вони принесуть врожай і благополуччя. Згодом вербу ставили біля ікон у домі, щоб вона служила охоронцем родини від нещасть.

Попри те, що Вербна неділя припадає на Великий піст, що обмежує святкування, родичі можуть зібратися разом для спільного проведення часу, уникаючи великих застіль і гучних святкувань.

Що не можна робити у Вербну неділю