Викинеш вербову гілку – накличеш біду: що не можна робити у Вербну неділю
Вербна неділя – це важливе християнське свято, яке відзначається з глибоким символізмом та багатьма народними звичаями. Віряни традиційно святкують цей день з освяченням вербових гілок, які символізують нове життя і благополуччя. Однак є й певні заборони, дотримання яких вважається важливим для того, щоб уникнути неприємностей. «24 Канал» пише, чого не можна робити у Вербну неділю 2025 року.
Традиції святкування Вербної неділі
У цей день віруючі прикрашають вербові гілочки яскравими стрічками, а також різними декоративними елементами, такими як пташки. Після цього вони вирушають до церкви, щоб помолитися і освятити гілки верби. Ця традиція має символічне значення, адже верба в цей день заміняє пальмові гілки, якими віруючі вітали Ісуса Христа в Єрусалимі. Після того як віряни повертаються з церкви, вони традиційно обмінюються свяченими гілочками, легенько вдаряючи один одного і при цьому виголошуючи: «Не я б'ю – верба б'є. За тиждень буде Великдень». За традиціями, це приносить здоров’я і добробут.
Колись наші предки, повертаючись з храму, висаджували освячені гілочки на своїх городах чи полях, сподіваючись, що вони принесуть врожай і благополуччя. Згодом вербу ставили біля ікон у домі, щоб вона служила охоронцем родини від нещасть.
Попри те, що Вербна неділя припадає на Великий піст, що обмежує святкування, родичі можуть зібратися разом для спільного проведення часу, уникаючи великих застіль і гучних святкувань.
Що не можна робити у Вербну неділю
у цей день не слід братися за важку фізичну працю або виконувати будь-яку важку роботу по дому;
не рекомендується проводити великі святкування чи веселощі, оскільки це день посту;
важливо допомагати тим, хто потребує допомоги, тому не слід відмовляти в допомозі;
в цей день краще уникати сварок та емоційних конфліктів;
потрібно утримуватися від грубих висловлювань, пліток і заздрості;
не рекомендується займатися рукоділлям: шиттям, в'язанням або вишивкою;
освячені вербові гілки не можна викидати, їх слід зберігати з повагою;
алкоголь і м'ясні страви не є частиною святкового столу в цей день.