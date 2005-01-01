Верховна Рада дозволила легалізацію самобудів

Закон не стосується багатоповерхівок та об'єктів, побудованих з порушеннями

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 22 березня19680

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Верховна Рада на своєму засіданні в четвер, 22 березня, дозволила органам державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року приймати в експлуатацію об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт. Відповідний законопроект підтримали 276 народних депутатів, за мінімально необхідних 226.

«Орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року безоплатно впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (крім багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків та об’єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил), за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію», - йдеться у документі, повідомила агенція «Укрінформ».

При цьому варто зазначити, що вказаний закон стосується збудованих у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів. Закон також стосується збудованих до 12 березня 2011 року будівель і споруд сільськогосподарського призначення.

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