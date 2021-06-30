Небанківські надавачі платіжних послуг в Україні зможуть випускати платіжні картки та електронні гроші. Такі можливості їм дає закон «Про платіжні послуги», який Верховна Рада ухвалила в середу, 30 червня. Про основні його положення повідомила прес-служба Національного банку України.

Цей документ розширює коло учасників платіжного ринку та дає можливість розвиватися небанківським установам. Загалом буде визначено дев’ять категорій надавачів платіжних послуг, серед яких – поштові оператори, установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ і навіть органи державної влади за певних умов. Очевидно, це дозволить вийти на ринок банківських послуг компанії «Укрпошта», яка активно цього домагалася. При цьому НБУ раніше виступав проти ухвалення подібних законів.

«Небанківські надавачі платіжних послуг зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні картки та електронні гроші. Зараз такі можливості є лише у банків», – наголошується в повідомленні НБУ.

Відповідно до нового закону, в Україні існуватиме дев'ять платіжних послуг, з них сім – фінансових, дві – нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей щодо рахунків).

«Нові учасники ринку зможуть вибрати одну платіжну послугу і сконцентруватися на розробці зручних сервісів саме для неї», – пояснили в Нацбанку.

Небанківські фінустанови зможуть самостійно працювати на платіжному ринку, без участі у платіжних системах для здійснення переказу. Також новий закон передбачає запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking). Надавачі платіжних послуг (зокрема банки) повинні будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг та надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними кожному учаснику ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора.

Відповідно до прийнятого закону посилюється відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, а також вимоги до безпеки платіжних операцій – постачальникам платіжних послуг необхідно буде використовувати посилену автентифікацію користувачів у визначених випадках.

Відбудуться зміни й у діяльності Нацбанку, який отримав право випускати «цифрову валюту Національного банку України», а також створити так звану «регуляторну пісочницю» – платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях.