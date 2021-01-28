Верховна Рада на засіданні в четвер, 28 січня, прийняла постанову, якою, фактично, запропонувала уряду повернути державне регулювання цін на комунальні послуги, а також закликала повернути пільги на перші 100 кВт*год або 3000 кВт*год електроенергії, які Кабінет міністрів скасував наприкінці минулого року. Відповідний проект постанови авторства лідера парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та ще понад 150 народних депутатів підтримали 337 парламентарів.

Автори документа запропонували уряду спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, розглянути можливість:

введення держрегулювання тарифів, зокрема встановлення граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) до тарифів на житлово-комунальні послуги (тепло, гарячу воду, електроенергію і природний газ);

внесення змін до фіксованих тарифів на електричну енергію (пропонується встановити окремий тариф на електроенергію для населення – за обсяг, спожитий до 100 кВт*год на місяць);

встановлення окремого тарифу на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками, і негазифікованих будинків, – за обсяг, спожитий до 3000 кВт*год на місяць.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп*кВт.год для населення на перші 100 кВт*год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт*год. Також було скасоване рішення, за яким користувачі електроопалення платили по 90 коп/кВт*год за перші 3000 кВт*год упродовж опалювального сезону.

Цією ж постановою Верховна Рада доручила уряду збільшити соцнормативи для розрахунку субсидій на оплату газу, електричної та теплової енергії.