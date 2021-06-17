Судова влада повідомляла, що їй у 2021 році необхідно приблизно 5,6 млрд грн дофінансування

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 17 червня, ухвалила законопроект №5304 про внесення змін до держбюджету-2021, яким збільшує на 600 млн грн видатки на оплату праці працівників апарату місцевих та апеляційних судів. Про це повідомили у прес-службі ВРУ.

«Законом збільшено по загальному фонду держбюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 600 млн грн коштом зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту за бюджетною програмою «Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх», – йдеться у повідомленні.

При цьому, до другого читання врахували поправки, за якими фінансування цієї бюджетної програми збільшено ще на 142,1 млн грн, коштом зменшення фінансування Вищого антикорупційного суду на 135 млн грн.

В профільному комітеті запевнили, що це рішення не означає фінансового утиску паралімпійців та дефлімпійців, оскільки витрати на спортсменів відтерміновуються у зв’язку з коронавірусом та перенесенням дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Судова влада повідомляла, що їй у 2021 році необхідно приблизно 5,6 млрд грн дофінансування.

Наразі у бюджетній програмі забезпечення правосуддя судам передбачено 15,65 млрд грн. За результатами внесених поправок, сума за цією програмою становитиме 16,39 млрд грн.