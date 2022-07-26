«ПриватБанк» був націоналізований 21 грудня 2016 року

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України остаточно підтвердив законність націоналізації «ПриватБанку» у 2016 році. Відповідне рішення ухвалили 26 липня, повідомляється на сайті банку.

Повідомляється, що сьогодні була задоволена скарга «ПриватБанку», а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії Triantal investments LTD. Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку «ПриватБанку».

Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства «ПриватБанку» та зберегти фінансову стабільність в країні.

«Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного «ПриватБанку» з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку», – йдеться в повідомленні.

«ПриватБанк» був націоналізований 21 грудня 2016 року – Міністерство фінансів купило 100% акцій банку за одну гривню.

За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів безпосередньо 41,6% акцій банку, ще 16,5% – опосередковано через компанію Triantal investments LTD. Геннадій Боголюбов прямо й опосередковано володів 41,5% акцій банку. Власником 2,7% акцій банку був голова правління Олександр Дубілет.