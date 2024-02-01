Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід

Верховний Суд України остаточно визнав Україну власницею частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок». Про це у четвер, 1 лютого, повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Раніше вона належала екс-нардепу від ОПЗЖ, куму російського президента Владіміра Путіна Віктору Медведчуку.

Як розповів Коваль, ще у 2021 році Фонд подавав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на трубопровід.

«У червні 2023 року суд став на бік Фонду. А вчора (31 січня – ред.) Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу. Так, Україна відстояла своє право на це майно», – написав Коваль.

Наразі триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

Нафтопродуктопровід, який сполучає Росію та ЄС територією України був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт», а потім його через суди отримали компанії, пов'язані з Віктором Медведчуком.

У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу, що проходить українською територією, за Україною, у 2014–2015 роках це рішення підтвердили Апеляційний та Вищий господарський суди.

Натомість у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення через «нововиявлені обставини», а у 2017 році визнав право власності за ТОВ «Прикарпатзахідтранс». Таким чином стратегічний об’єкт опинився у власності комерційної структури.

19 лютого 2021 року РНБО ухвалила рішення щодо повернення у державну власність частини нафтопроводу «Самара – Західний напрямок». Того ж дня РНБО вирішила запровадити санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

23 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок», яка проходить територією України. ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» подало апеляцію на рішення суду, але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в її задоволенні. Пізніше журналісти розповіли про невдалу спробу Медведчука залишити українську частину нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» під своїм контролем.

У липні 2023 року Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду держмайна щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок».