Ветерани АТО передали зароблені на Різдвяному ярмарку гроші хворим дітям

Кошти віддали батькам дівчинки-підлітка та маленького хлопчика

СуспільствоЮлія Девда, 17 січня, 19:52 2550

Відео до теми

До теми

17 січня у Центрі допомоги учасникам бойових дій, розташованому на вулиці Пекарській, 41, ветерани АТО, які мають власну хатинку на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру, передали гроші діткам, які борються з онкологічними захворюваннями.

Зокрема, в одного з них ‒ 4-річного Лева ‒ пухлина головного мозку. За словами батька, хлопчик вже пройшов з десяток хіміотерапії та дві операції, зараз його лікують у хірургічному відділенні Чорнобильської лікарні.

«Чекаємо на магнітно-резонансну томографію (МРТ). Після неї медики визначать, як лікування вплинуло на пухлину та метастази. Дитина у нас зараз не бачить, частково паралізована», ‒ розповів учасник АТО Павло Циганков.

Про суму грошей, яку перерахували із продажу власних товарів, учасники бойових дій не кажуть. Проте переконані: коштами покриють хоча б невелику частину витрат на лікування дітей.

«У нас була домовленість: 10% прибутку із різдвяної хатки ми передамо тим, хто цього потребує. Не на цифрі потрібно зосереджуватися, а на тому, що вчимося ділитися з тими, хто цього потребує», ‒ переконаний представник Центру допомоги учасникам бойових дій Тарас Бортнічук.

Нагадаємо, у своїй крамниці біля Оперного театру ветерани АТО та їхні дружини продають ковальські, текстильні, глиняні вироби та білизну. Придбати їх ще можна до суботи, 20 січня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

До теми

На Різдвяному ярмарку у Львові діє хатинка з виробами бійців АТО ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук