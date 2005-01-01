Ветерани АТО передали зароблені на Різдвяному ярмарку гроші хворим дітям

17 січня у Центрі допомоги учасникам бойових дій, розташованому на вулиці Пекарській, 41, ветерани АТО, які мають власну хатинку на Різдвяному ярмарку поблизу Оперного театру, передали гроші діткам, які борються з онкологічними захворюваннями.

Зокрема, в одного з них ‒ 4-річного Лева ‒ пухлина головного мозку. За словами батька, хлопчик вже пройшов з десяток хіміотерапії та дві операції, зараз його лікують у хірургічному відділенні Чорнобильської лікарні.

«Чекаємо на магнітно-резонансну томографію (МРТ). Після неї медики визначать, як лікування вплинуло на пухлину та метастази. Дитина у нас зараз не бачить, частково паралізована», ‒ розповів учасник АТО Павло Циганков.

Про суму грошей, яку перерахували із продажу власних товарів, учасники бойових дій не кажуть. Проте переконані: коштами покриють хоча б невелику частину витрат на лікування дітей.

«У нас була домовленість: 10% прибутку із різдвяної хатки ми передамо тим, хто цього потребує. Не на цифрі потрібно зосереджуватися, а на тому, що вчимося ділитися з тими, хто цього потребує», ‒ переконаний представник Центру допомоги учасникам бойових дій Тарас Бортнічук.

Нагадаємо, у своїй крамниці біля Оперного театру ветерани АТО та їхні дружини продають ковальські, текстильні, глиняні вироби та білизну. Придбати їх ще можна до суботи, 20 січня.