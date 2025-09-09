Ви ще встигаєте: що можна посадити в саду та на городі у вересні
Багато хто вважає вересень завершенням дачного сезону, проте досвідчені садівники знають – це лише перехід до нового етапу. Саме на початку осені можна встигнути висадити чимало культур, які встигнуть укоренитися до зими або навіть дати урожай ще до перших морозів.
У вересні можна сіяти не лише озимі овочі, а й зелень, прянощі, ягідні кущі та декоративні квіти. Головне – обрати правильний час та дотримуватись агротехнічних рекомендацій. Детальніше про це пише УНІАН.
Сприятливі дні для посадки у вересні (за фазами Місяця)
Найкращі дні для робіт у городі: 5-13, 16-18, 20-22, 25-26. Не варто висаджувати: 2-4, 14-15, 19.
Що сіяти на городі у вересні
Озимі овочі:
Цибуля та часник – висаджують ближче до кінця місяця, щоб не встигли прорости до зими. Обов'язково обирайте озимі сорти.
Петрушка (озима) – її сіють наприкінці вересня або на початку жовтня. Для кращих сходів на весну насіння висівають густіше, а грядку бажано накрити агроволокном.
Скоростиглі культури
Редис – теплою осінню можна виростити за 3-4 тижні. Головне – обрати тіньовитривалий сорт.
Пряні культури і зелень:
- гірчиця листова – 2-3 тижні до збору, добре переносить прохолоду;
- крес-салат – сходи з’являються за 3-5 днів, урожай – через 2 тижні;
- рукола – готова через 15-20 днів;
- мікрозелень гороху – можна зрізати вже через 2-3 тижні;
- салат-латук – дозріває за 25-30 днів, не боїться холодів.
Що посадити в ягіднику
Полуниця (озима)
Осіння посадка дозволяє кущам добре вкоренитися до зими, і вже наступного літа ви отримаєте урожай. Висаджуйте з початку вересня до середини жовтня, залишаючи щонайменше місяць до сильних морозів. Обирайте сонячне місце – це гарантія солодких ягід.
Малина
Пересаджуйте молоді нащадки з дорослого куща на добре підживлену ділянку. Посаджені восени рослини потішать плодами вже наступного сезону. Не забудьте восени утеплити їх на зиму.
Декоративні рослини для посадки у вересні
Вересень – ідеальний період для висаджування багатьох багаторічних квітів і чагарників. Осіння посадка дозволяє рослинам зосередити сили на укоріненні, а не на нарощуванні зеленої маси, як це відбувається навесні.
Цибулинні та багаторічники:
рання осінь: підсніжники, крокуси, проліски, мускарі;
до кінця вересня: нарциси, гіацинти, тюльпани, дельфініуми, маргаритки, незабудки;
декоративні кущі: півонії, гортензії, флокси, клематиси, чорнобривці.
Троянди
Найкраще висаджувати з кінця вересня до середини жовтня. До морозів кущі встигнуть добре прижитися. Обов’язково підгорніть, замульчуйте й утепліть рослини агроволокном або спеціальним матеріалом.