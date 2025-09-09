У вересні можна сіяти не лише озимі овочі, а й зелень, прянощі, ягідні кущі та декоративні квіти

Багато хто вважає вересень завершенням дачного сезону, проте досвідчені садівники знають – це лише перехід до нового етапу. Саме на початку осені можна встигнути висадити чимало культур, які встигнуть укоренитися до зими або навіть дати урожай ще до перших морозів.

У вересні можна сіяти не лише озимі овочі, а й зелень, прянощі, ягідні кущі та декоративні квіти. Головне – обрати правильний час та дотримуватись агротехнічних рекомендацій. Детальніше про це пише УНІАН.

Сприятливі дні для посадки у вересні (за фазами Місяця)

Найкращі дні для робіт у городі: 5-13, 16-18, 20-22, 25-26. Не варто висаджувати: 2-4, 14-15, 19.

Що сіяти на городі у вересні

Озимі овочі:

Цибуля та часник – висаджують ближче до кінця місяця, щоб не встигли прорости до зими. Обов'язково обирайте озимі сорти. Петрушка (озима) – її сіють наприкінці вересня або на початку жовтня. Для кращих сходів на весну насіння висівають густіше, а грядку бажано накрити агроволокном.

Скоростиглі культури

Редис – теплою осінню можна виростити за 3-4 тижні. Головне – обрати тіньовитривалий сорт. Пряні культури і зелень:

гірчиця листова – 2-3 тижні до збору, добре переносить прохолоду;

крес-салат – сходи з’являються за 3-5 днів, урожай – через 2 тижні;

рукола – готова через 15-20 днів;

мікрозелень гороху – можна зрізати вже через 2-3 тижні;

салат-латук – дозріває за 25-30 днів, не боїться холодів.

Що посадити в ягіднику

Полуниця (озима)

Осіння посадка дозволяє кущам добре вкоренитися до зими, і вже наступного літа ви отримаєте урожай. Висаджуйте з початку вересня до середини жовтня, залишаючи щонайменше місяць до сильних морозів. Обирайте сонячне місце – це гарантія солодких ягід.

Малина

Пересаджуйте молоді нащадки з дорослого куща на добре підживлену ділянку. Посаджені восени рослини потішать плодами вже наступного сезону. Не забудьте восени утеплити їх на зиму.

Декоративні рослини для посадки у вересні

Вересень – ідеальний період для висаджування багатьох багаторічних квітів і чагарників. Осіння посадка дозволяє рослинам зосередити сили на укоріненні, а не на нарощуванні зеленої маси, як це відбувається навесні.

Цибулинні та багаторічники:

рання осінь: підсніжники, крокуси, проліски, мускарі;

до кінця вересня: нарциси, гіацинти, тюльпани, дельфініуми, маргаритки, незабудки;

декоративні кущі: півонії, гортензії, флокси, клематиси, чорнобривці.

Троянди

Найкраще висаджувати з кінця вересня до середини жовтня. До морозів кущі встигнуть добре прижитися. Обов’язково підгорніть, замульчуйте й утепліть рослини агроволокном або спеціальним матеріалом.