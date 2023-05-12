Від грошової допомоги до бонусів на відбудову: як працює програма «єВідновлення» в ПУМБ
Відкриваючи картку «єВідновлення» в ПУМБ Online, користувачі отримують грошову допомогу, бонус на відбудову, а також функцію кешбеку на будівельні товари
ПУМБ приєднався до проекту «єВідновлення» – державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України – власники нерухомості.
Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла.
Щоб взяти участь у програмі «єВідновлення» необхідно:
- Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно.
- Відкрити картку «єВідновлення» у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія.
- Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою «єВідновлення» у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ.
- Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.
- Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку «єВідновлення» від ПУМБ.
Власники картки «єВідновлення» від ПУМБ гарантовано отримають:
- бонус на відновлення в розмірі 500 гривень, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави;
- кешбек категорія «єВідновлення» + в розмірі 2% на товари для будівництва та ремонту.
Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати.
Максимальна сума кешбеку – 500 гривень на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.
Умови користування коштами на картці «єВідновлення»:
- кошти державної допомоги надаються для придбання товарів та послуг виключно у безготівковій формі,
- розрахуватися карткою «єВідновлення» можна лише за певні категорії товарів. Детальна інформація на сайті програми,
- поповнення, перекази, зняття готівки та оплата інших категорій товарів цією карткою неможливі,
- витратити кошти можна в декілька платежів у різних надавачів послуг,
- оформлення та обслуговування картки «єВідновлення» – безкоштовне,
- рішення про виплати, незалежно від форми заявки, приймають спеціальні комісії, які створені виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів,
- гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається в бюджет.