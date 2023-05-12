ПУМБ приєднався до проекту «єВідновлення»

ПУМБ приєднався до проекту «єВідновлення» – державної програми допомоги за пошкоджене внаслідок бойових дій житло, яке не було відремонтоване раніше та підлягає відновленню. Право на цю виплату мають громадяни України – власники нерухомості.

Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку. Отримані від держави кошти можна буде використати на ремонт житла.

Щоб взяти участь у програмі «єВідновлення» необхідно:

Подати повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі або у застосунку Дія. Якщо повідомлення було подано раніше, повторно це робити не потрібно.

Відкрити картку «єВідновлення» у застосунку ПУМБ Online. Також, картку можна відкрити під час подання заяви у застосунку Дія.

Подати заяву на отримання грошової допомоги за програмою «єВідновлення» у застосунку Дія. Необхідно обрати варіант отримання виплат на картку від ПУМБ.

Дочекатися результатів перевірки пошкодженого майна комісією, яка проведе обстеження, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.

Отримати підтвердження та кошти на спеціалізовану картку «єВідновлення» від ПУМБ.

Власники картки «єВідновлення» від ПУМБ гарантовано отримають:

бонус на відновлення в розмірі 500 гривень, який можна вивести на картку після зарахування виплати від держави;

кешбек категорія «єВідновлення» + в розмірі 2% на товари для будівництва та ремонту.

Цю категорію кешбеку можна обирати протягом 3 місяців після отримання виплати.

Максимальна сума кешбеку – 500 гривень на місяць, утримується податок на кешбек у розмірі 19,5%. Всі нарахування від банку надходитимуть на дебетову картку клієнта для використання на будь-яку мету.

Умови користування коштами на картці «єВідновлення»: