Засновник та інвестор компанії Smart Estate Олег Манзій

Купівля нерухомості — важлива подія у житті кожного. Разом із квартирою чи комерційним об’єктом ми отримуємо інфраструктуру, громадський простір, комфорт і сервіс для життя та роботи. Про зміни, які відбулися на ринку нерухомості, та потреби сучасних львів’ян розповідає засновник та інвестор компанії Smart Estate Олег Манзій.

Сьогодні компанія Smart Estate – це забудовник з п'ятирічною історією. Розкажіть, з чого ви, як засновник, починали, і яких успіхів досягли за цей час?

Свій девелоперський шлях я почав у 2012 році, коли очолив генпідрядну компанію з управління будівництвом та будівельними роботами на об’єкті ЖК Петрівський квартал у Києві. Тоді ми збудували 30 тис. м2 нудних і нецікавих будинків. Мені хотілося змінити такий підхід, тому взяв курс на Львів, де можна створювати справді інноваційні проєкти, захоплюючу архітектуру, WOW-ефекти та SMART технології. Я хотів створювати будинки, в яких львів’янам буде житись кльово та по-сучасному.

Так з’явився на ринку абсолютний лідер з футуристичної архітектури та креативних рішень Парус Девелопмент. Під цим брендом ми збудували та ввели в експлуатацію житловий комплекс Парус по вул. Липинського, 28, Парус Park на Кульпарківській, 64А, Парус Life на Городницькій, 9 та Парус Smart по вулиці Трускавецькій, 2.

Два роки тому, об’єднавшись із міжнародними партнерами NOVELEX Group, ми створили девелоперську компанію Smart Estate. Наша основна місія — створювати якісну нерухомість шляхом комплексної реалізації проєктів та оптимального виконання будівельних робіт. Розпочали із бізнес-центру — 266 SMART, що в час пандемії стало викликом для нас! Та ми змогли створити місце, де працюватимуть сучасні та креативні компанії. Таку бізнес-комерцію з інноваційними рішеннями пропонуємо на ринку тільки ми.

Якою сьогодні є людина, що хоче інвестувати у нерухомість? Що для неї важливо?

Сучасних клієнтів важко здивувати, все більше уваги приділяють індивідуальності та якості. Тому ми концентруємося лише на важливих та цікавих речах для сучасних людей. Візія Smart Estate — це комфортний та естетичний простір для мешканців від наймолодшого до найстаршого. Ми втілюємо європейський підхід до балансу поверховості забудови, громадських функцій та інфраструктури мобільності. Наші проєкти — це смарт відповідь на екологічні виклики сучасності, безбар'єрне середовище згідно з кращими світовими практиками та соціальна відповідальність бізнесу.

Коли ви розробляєте проєкт житлового чи комерційного об'єкта, чому саме приділяєте увагу першочергово?

Унікальності. Ми у Smart Estate шукаємо її усюди — в архітектурі, інноваційних підходах, технологічних рішеннях, плануванні приміщень.

Які об'єкти зараз реалізовує Smart Estate?

Зараз ми будуємо бізнес-центр 266 SMART у Франківському районі, по вулиці Стрийська, 266. Проєкт дуже актуальний для цієї локації і ще на самому старті продажів ми розпродали фактично половину приміщень та більшу частину паркомісць. Також реалізовуємо підготовчі роботи по другому нашому проєкту, уже житловому — 111 Зелена. Він розташований поміж двох екозон — масивних парків. Це житло преміум класу малої поверховості. В розробці ще один житловий комплекс по вулиці Підстригача, очікуємо дозвільних документів та одразу презентуємо.

Бізнес-центр у Франківському районі, по вулиці Стрийська, 266 SMART

Ви казали про те, що сучасний клієнт вибагливий. Чим ви приваблюєте майбутніх інвесторів і що їм пропонуєте?

Наші клієнти сучасні і живуть в ногу з часом. А ми забезпечуємо технологічні рішення в їхньому щоденному житті і пропонуємо сучасну оселю та офіс. Розумне управління домом — це не про майбутнє, це про «зараз і тепер». Дім чи робота будуть у смартфоні, енергоефективність через розумні системи, управлінська компанія уся онлайн — оплати, замовлення послуг, подання показників і навіть голосування.

Що ви вкладаєте у поняття «розумний простір»? Яким він є для людини?

Можна спланувати та продумати невеличку квартирку так, що в ній буде більш затишно та комфортно, ніж у “типових” плануваннях. Smart Estate думає та планує завчасно, аби у нас хотілось працювати, жити та відпочивати. Кожен м2 житла, зон спільного використання, прибудинкової території приносить користь та задоволення мешканцям. Також ми практикуємо вільне планування. Це означає, що на етапі будівництва людина може вносити свої побажання щодо того, як виглядатиме її квартира чи комерційне приміщення.

Проблема паркування є актуальною для Львова. Розкажіть, як ваша компанія вирішує це питання для своїх клієнтів.

Ми розробляємо дуже цікавий проект, який стане для львів’ян мега рятівним. Уявіть, Ви резидент нашого БЦ 266 SMART, який володіє 3 паркомісцями для працівників вашого бізнесу. Ви ними користуєтесь із 09:00 до 18:00. А цілу ніч Ваші місця пустують, в той час, як в сусідніх ЖК мешканці не мають, де залишити на ніч авто. От ми і робимо систему «car sharing», яка допоможе здавати Ваші паркомісця та шукати орендарів і на додаток заробляти на них. Відповідно купівля паркомісця — вигідна інвестиція.

Сьогодні у Львові будується багато ЖК та бізнес-центрів. Відповідно є велика конкуренція серед забудовників. Чим виділяється ваша компанія серед них?

Smart Estate будує клубні та дуже індивідуальні проєкти, в яких буде добре працювати та жити. Хочемо, аби наші цінності та погляди співпадали із нашими резидентами. Тоді ми знатимемо точно, що ми будуємо місця щасливих людей.

Розкажіть, чому зараз вигідно інвестувати у нерухомість?

Нерухомість – один із найдієвіших інструментів інвестування сьогодні. Придбати житло чи комерційний об’єкт вигідно, адже це довгострокова перспектива, низькі ризики, стабільний пасивний дохід. На ранньому етапі будівництва ви купуєте нерухомість за найнижчою ціною, яку пропонує забудовник. Чим менше часу залишається до здачі будинку в експлуатацію, тим більшою стає ціна на квадратний метр. Відповідно ви можете продати нерухомість і вийти в плюс на 30-40%. Або ж здавати в оренду приміщення чи квартиру і мати стабільний пасивний дохід. Чим вищий клас житлового комплексу чи бізнес-центру, тим більший прибуток. Вигідно інвестувати в нерухомість, яка відповідає потребам сучасних людей.

Зараз ми живемо в час пандемії. Чи вплинуло це на роботу компанії?

Пандемія звісно внесла свої корективи у плани нашої команди, але вміння адаптуватися та наш досвід дозволили нам впевнено рухатися та планувати нові проєкти. Що стосується інвесторів, то на початку пандемії було нерозуміння ситуації – як планувати, що буде далі. Але станом на зараз усі прийняли стан речей та продовжують працювати, розвиватися та інвестувати у наші проєкти.

На вашу думку, що треба, щоб бути успішним девелопером сьогодні?

Дбати про потреби клієнтів, думати і діяти сучасно, використовуючи європейський досвід.

Які плани в Smart Estate на найближчий період?

Завершити будівництво і ввести в експлуатацію бізнес-центр 266 SMART, розпочати роботи над житловими проєктами на вулицях Зеленій і Підстригача. Це якщо конкретно. А загалом – творити та робити Львів кращим за європейськими принципами, використовуючи досвід будівництва у ЄС.