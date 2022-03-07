Від початку вторгнення війська РФ зруйнували або пошкодили 211 шкіл
Російські війська зруйнували або пошкодили 211 українських шкіл. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє «Укрінформ».
Міністр освіти також зазначив, що з моменту російської агресії у школах тривають двотижневі канікули, після яких навчання у школах потрібно відновити.
«Від початку агресії ми оголосили двотижневі канікули. На наступному тижні освітній процес не має перериватися, і ми будемо рекомендувати там, де це можливо, бо дуже багато дітей виїхали в області України, де є ще можливість здійснювати освітній процес», – сказав міністр.
За його словами, у регіонах, де відсутні умови, рекомендуватимуть індивідуальне або дистанційне навчання.
Шкарлет розповів, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, зокрема й стосовно освітньої інфраструктури.
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