Школа №25 у Житомирі після ракетного удару росіян

Російські війська зруйнували або пошкодили 211 українських шкіл. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє «Укрінформ».

Міністр освіти також зазначив, що з моменту російської агресії у школах тривають двотижневі канікули, після яких навчання у школах потрібно відновити.

«Від початку агресії ми оголосили двотижневі канікули. На наступному тижні освітній процес не має перериватися, і ми будемо рекомендувати там, де це можливо, бо дуже багато дітей виїхали в області України, де є ще можливість здійснювати освітній процес», – сказав міністр.

За його словами, у регіонах, де відсутні умови, рекомендуватимуть індивідуальне або дистанційне навчання.

Шкарлет розповів, що в Україні створюють інтерактивну карту, на якій фіксуватимуться злочини Росії проти мирного населення, зокрема й стосовно освітньої інфраструктури.

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