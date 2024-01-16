У вівторок, 16 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Декомунізація на Львівщині триває. Вже 71 громада області очистилася від символів російської пропаганди.

Прооперували через три невеликі проколи. У дитячій лікарні св. Миколая з допомогою робота Da Vinci врятували пацієнтку із кістою селезінки.

Дійшли згоди. Польські перевізники розблокували шлях додвох пунктів пропуску – у Раві-Руській та Краковці.

Замість смітника на компостувальну станцію. У Львові вже традиційно переробляють ялинки після різдвяно-новорічних свят.

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