Від символів російської пропаганди на Львівщині очистили 71 громаду
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 січня
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У вівторок, 16 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Декомунізація на Львівщині триває. Вже 71 громада області очистилася від символів російської пропаганди.
- Прооперували через три невеликі проколи. У дитячій лікарні св. Миколая з допомогою робота Da Vinci врятували пацієнтку із кістою селезінки.
- Дійшли згоди. Польські перевізники розблокували шлях додвох пунктів пропуску – у Раві-Руській та Краковці.
- Замість смітника на компостувальну станцію. У Львові вже традиційно переробляють ялинки після різдвяно-новорічних свят.
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