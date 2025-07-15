Холодна вода швидко та ефективно змиває свіжу кров

Плями крові – одні з найважчих для виведення, особливо якщо вони встигли висохнути. Але навіть у такому випадку тканину можна врятувати, якщо діяти правильно. УНІАН розповідає, як відіпрати кров з одягу.

Що працює найкраще?

Холодна вода швидко та ефективно змиває свіжу кров. Тому як тільки помітили кров на одязі – відразу занурте пляму в дуже холодну воду та потріть руками. Проте якщо пляма на тканині вже кілька годин, її краще замочити в крижаній воді на годину, а потім випрати руками з милом під краном з холодною водою.

Також свіжу пляму крові можна вивести кубиком льоду. Для цього потрібно потерти льодом пляму круговими рухами.

Для повторного видалення, якщо не вийшло вивести кров з першого разу, можна застосувати господарське мило. Замочіть частину одягу з плямою в холодній воді на дві години. Потім пляму потрібно натерти господарським милом та залишити ще на 30 хвилин. Після цього потрібно випрати одяг руками.

Старі плями крові добре виводяться теплим гліцерином. Для цього потрібно підігріти трохи гліцерину в чашці з водою. Замочіть в теплому розчині ватний диск та покладіть на пляму, залишивши на 1 годину. За цей час кров повинна увібратися в диск. Потім річ можна випрати в пральній машинці.

Зі світлих та незабарвлених тканин кров можна вивести за допомогою перекису водню. Потрібно нанести перекис на пляму та залишити на 30 хвилин. Протягом цього часу кілька разів промокніть місце паперовою серветкою. Потім ще раз потрібно промокнути пляму перекисом. З кожним разом на серветках буде залишатися все більше крові, а пляма почне зникати.

На синтетичних тканинах кров добре виводить зубна паста. Якщо тканина білого кольору – краще використовувати пасту без відбілювального ефекту. Замастіть пляму зубною пастою та залиште до повного засихання пасти. Потім пляму потрібно промити під холодною водою та випрати річ у пральній машинці.

Чого робити не можна?