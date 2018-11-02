Відкритий лист у справі кампанії проти авторів підручника «Історія: Україна і світ»

Ми, представники та представниці наукової, освітньої та громадської сфери, цим відкритим листом засвідчуємо свою підтримку авторам підручника «Історія: Україна і світ», доцентам історії Львівського університету Мар’янові Мудрому та Олені Аркуші та, водночас, висловлюємо протест з приводу упередженої публічної кампанії, розгорнутої проти них.

Підручник «Історія: Україна і світ» (Київ: Генеза, 2018) є важливою спробою інтегрувати історію України у контексти світової історії. Він з’явився у серпні 2018 року, а до того пройшов експертизу фахівців, отримав схвальні відгуки і був рекомендований до друку Міністерством освіти та науки України. З електронною версією підручника вчителі та учні почали працювати з вересня 2018 року.

Протягом останнього тижня спочатку в соціальних мережах, а потім і у львівському медіапросторі розпочалося масове шельмування авторів підручника. Першим з’явився сюжет телекомпанії НТА, який дав старт агресивній кампанії проти Мар’яна Мудрого та Олени Аркуші. Приводом для нападів стало представлення у підручнику діяльності військових підрозділів «Нахтігаль», «Роланд», дивізії «Галичина», а також Романа Шухевича у підрозділі підручника «Національні військові формування в німецькій армії. Прояви колабораціонізму». Усвідомлюючи значущість цієї тематики, цим листом, однак, ми не маємо на меті давати історичні оцінки згаданим військовим підрозділам чи діячам, а прагнемо наголосити на недопустимості форм публічної кампанії, розгорнутої проти Мар’яна Мудрого й Олени Аркуші.

Нас обурює, що при обговоренні одного з дискусійних розділів підручника допускаються та використовуються різні неприпустимі прийоми: перекручування тексту, пересмикування фактів, звинувачення та відверті інсинуації, а також особисті випади та спроби відвертої цензури через вимогу усунути з тексту конкретні формулювання, розвішування листівок образливого змісту. У приміщеннях Львівського університету були розклеєні анонімні листівки-агітки, що містять фотографії авторів підручника та безпідставні принизливі звинувачення на їхню адресу. За ініціативою фракції ВО «Свобода» питання про підручник стало предметом розгляду на засіданні Львівської обласної ради, де без обговорення було ухвалено вимагати від Міністерства освіти і науки України змінити зміст підручника і переглянути навчальні програми.

Дуже прикро, що це відбувається у 2018 році в одному з провідних університетів країни та у суспільстві, яке декларує демократичні цінності. На жаль, саме з такою кампанією зіткнулись Мар’ян Мудрий і Олена Аркуша, зазнавши відвертого цькування за ідеологічно «неправильну» позицію, а насправді за спробу виваженого, наукового й критичного підходу до викладання складних сторінок історії ХХ століття.

Такі атаки на авторів підручника викликають тривогу в нас усіх, незалежно від поглядів та позицій. Вони є спробою нав`язати і науковій спільноті, і широкому загалу єдине можливе трактування українського минулого, загнане у тісні ідеологічні рамки і зведене до гасел та кліше. Важливим і обнадійливим сигналом, що серед молодшого покоління університетської спільноти є розуміння неприпустимості таких нападів, стала позиція групи студентів історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка від 26 жовтня 2018 року. Сподіваємося, що й адміністрація ЛНУ імені Івана Франка засудить такі практики і продемонструє, що в його стінах немає місця обмеженню академічної свободи – базової цінності самого поняття університет. Така реакція є вкрай необхідною, бо ми маємо справу із прикрим і, на жаль, усе більш поширеним явищем – насадження одномірного погляду на минуле при одночасному запереченні права на існування інших точок зору чи оцінок.

Ми висловлюємо рішучий протест проти безпідставних агресивних випадів супроти істориків Мар’яна Мудрого і Олени Аркуші – задля підтримки професійної етики, академічної свободи та поінформованої й критичної суспільної дискусії в Україні.

Леонід Зашкільняк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи, Львівський національний університет імені Івана Франка

Олександр Зайцев, доктор історичних наук, професор Український католицький університет (Львів)

Олена Стяжкіна, доктор історичних наук, Інститут історії НАН України

Сергій Плохій, професор української історії в Гарвардському університеті, директор Гарвардського українського наукового інституту

Оксана Кісь, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України (Львів)

Георгій Касьянов, доктор історичних наук, завідувач відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України

Ярослав Грицак, доктор історичних наук, професор, Український католицький університет (Львів)

Максим Яременко, доктор історичних наук, професор кафедри історії, НУ “Києво-Могилянська академія”

Гелінада Грінченко, докторка історичних наук, професорка, Харківський національний університет ім. Каразіна

Оксана Довгополова, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Юрій Волошин, доктор історичних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Короленка

Наталя Черниш, доктор соціологічних наук, кандидат філософських наук, професор, Львівський національний університет імені ІВАНА Франка

Віталій Михайловський, доктор історичних наук, професор кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка

Софія Дяк, PhD, директорка Центру міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Володимир Склокін, кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри нової і новітньої історії України, Український католицький університет (Львів)

Василь Кметь, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ ім. Івана Франка, координатор кластеру "Історія" Форуму видавців у Львові

Вікторія Середа, кандидат соціологічних наук, доцент Український католицький університет (Львів)

Йоханан Петровський-Штерн, гостьовий професор, Український католицький університет (Львів), почесний доктор НУ “Києво-Могилянська академія” (Київ), професор історії, Північно-західний університет (Чикаго, США)

Остап Середа, кандидат історичних наук, доцент Українського Католицького Університету (Львів)

Ірина Старовойт, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Роман Генега, кандидат історичних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка

Мар’яна Байдак, кандидат історичних наук, історичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Олексій Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства, Львівський національний університет імені Івана Франка

Наталя Білас, кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, Львівський національний університет імені Івана Франка

Василь Герун, кандидат історичних наук, завідувач Архіву Львівського національного університету імені Івана Франка

Оксана Дудко, кандидат історичних наук, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Олександр Седляр, кандидат історичних наук, вчений секретар Наукової бібліотеки, асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії ЛНУ ім. Івана Франка

Галина Боднар, кандидат історичних наук, історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Роман Лехнюк, кандидат історичних наук, історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Оксана Кузьменко, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут народознавства НАН України (Львів)

Юрій Зазуляк, кандидат історичних наук, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАНУ (Львів)

Марта Гавришко, кандидат історичних наук, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАНУ (Львів)

Роман Тарнавський, кандидат історичних наук, історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Олег Дух, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка

Владислава Москалець, PhD, викладачка кафедри нової і новітньої історії України, Український католицький університет (Львів)

Василь Банах, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету "Львівська політехніка", старший науковий співробітник Львівського музею історії релігії

Олена Бетлій, кандидат історичних наук, доцентка кафедри історії, НаУКМА (Київ), дослідниця Центру міської історії (Львів)

Щупак Ігор, кандидат історичних наук, директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», директор Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» (Дніпро)

Катерина Диса, кандидат історичних наук, PhD, доцентка кафедри історії, НаУКМА (Київ)

Володимир Маслійчук, кандидат історичних наук, редактор ресурсу historians.in.ua (Харків)

Оксана Вінниченко, кандидат історичних наук, доцент, Український Католицький Університет (Львів)

Віктор Сусак, кандидат соціологічних наук, доцент, Український Католицький Університет (Львів)

Ольга Осередчук, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії культури, керівник відділу інформаційного забезпечення Львівського національного університету імені Івана Франка

Артем Харченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного технічного університету "Харківський Політехнічний Інститут", дослідник в Новому Європейському Коледжі (NEC), Бухарест

Ірина Мацевко, кандидат історичних наук, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Юрій Радченко, кандидат історичних наук, директор Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи, доцент кафедри міжнародних відносин Інституту сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»

Юлія Юрчук, PhD, Університет Сьодерторн (Швеція)

Роман Дубасевич, PhD, завідувач кафедри українських студій Грайфсвальдського університету (Німеччина)

Олена Петренко, PhD, доцентка кафедри Східноєвропейської історії, Рурський університет (Німеччина)

Анна Вероніка Вендланд, PhD, дирекція, Інститут історії Східної та Центральної Європи ім. Гердера (Марбурґ, Німеччина)

Василь Расевич, кандидат історичних наук, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів), редактор публікацій видання Zaxid.net

Юрій Скіра, кандидат історичних наук, Український Католицький Університет (Львів)

Анна Вараниця, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Теодор Лещак, кандидат педагогічних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет педагогічної освіти

Ірина Склокіна, кандидат історичних наук, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Олег Файда, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики, Львівський національний університет імені Івана Франка

Марина Вороніна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Юлія Шелеп, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Ігор Шпик, кандидат історичних наук, доцент кафедри Центральної та Східної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Олена Лукачук, кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка, молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І . Крип'якевича НАН України (Львів)

Любомир Хахула, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Іванна Черчович, кандидат історичних наук, незалежна дослідниця

Назарій Лоштин, кандидат історичних наук, завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка

Олександр Целуйко, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка

Микола Ільків-Свидницький, кандидат історичних наук, завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ ім. Івана Франка

Леся Купин, кандидат історичних наук, завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка

Ігор Петрій, кандидат історичних наук, завідувач сектору бібліології Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка

Наталія Ковальчук, кандидат історичних наук, Український Католицький Університет (Львів)

Ростислав Мельник, кандидат історичних наук,завідувач сектору рідкісної книги Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка

Тарас Барабаш, кандидат історичних наук, провідний бібліограф Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка

Ірина Ващинська, молодший науковий співробітник, Інститут історичних досліджень ЛНУ імені Івана Франка

Андрій Усач, аспірант Українського католицького університету, науковий співробітник Меморіального музею "Територія терору"

Мар‘яна Савка, публіцист, головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева»

Михайло Комарницький, директор видавництва "Літопис" (Львів)

Віктор Гуменний, асистент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана Франка

Анна Чеботарьова, соціолог, Університет Ст. Галлен (Швейцарія) та Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Володимир Шелеп, директор КЗ ЛОР "АІКЗ "Давній Пліснеськ"

Марта Госовська, викладачка, Український Католицький Університет (Львів)

Вахтанг Кіпіані, викладач, Український Католицький Університет, головний редактор сайту "Історична правда"

В‘ячеслав Ліхачов, історик

Василина Пастернак, магістр історії, аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Юлія Сапацінська, магістр історії, аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ірина Деревчук, магістр історії, аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Олексій Чеботарьов, аспірант, Університет Ст. Галлен (Швейцарія) та Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Ірина Михайлів, магістр історії, аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Богдан Шумилович, аспірант, Європейський університетський інститут у Флоренції, дослідник, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Іван Радик, студент, Львівський національний університет імені Івана Франка

Юля Кшановська, магістр історії, аспірантка, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАНУ

Сергій Кубелко, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка

Марія Ольхович, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка

Софія Предка, магістр історії, аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка

Леся Хлипавка, аспірантка кафедри ПВШ та освітнього менеджменту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Ольга Гординська, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка, PR-менеджер ГО Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу (Львів)

Дмитро Димидюк, магістр історії, аспірант історичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка

Олена Науменко, магістр історії, аспірантка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Наталія Данилів магістр історії, аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка

Марта Яремко, кандидат історичних наук, керівник київського департаменту компанії "Student Study"

Родіон Багаєв, студент, Український Католицький Університет (Львів)

Богдана Сипко, кандидат історичних наук, історичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ігор Сердюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ПНПУ імені В.Г. Короленка, редактор historians.in.ua

Галина Федина, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ігор Танчин, ЛОІППО (Львів)

Мирон Гордійчук, Національний музей Тараса Шевченка (Київ)

Анна Марія Басаурі Зюзіна, кандидатка філософських наук, доцентка кафедри богослов'я та релігієзнавства НПУ ім. М.П. Драгоманова, членкиня Молодіжної асоціації релігієзнавців (Київ)

Михайло Лях, студент, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ)

Тетяна Гошко, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри КлаВіС Українського католицького університету (Львів)

Лідія Ковальчук, кандидат філологічних наук, директор Одеського академічного центру (Одеса)

Євгеній Поляков, аспірант, Університет Манчестера (Великобританія)

Ігор Драпінський, студент, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Алесь Петухоў, магiстр гiстарычных навук Дзяржаўны архiў Магілёўскай вобласцi, гiсторык, архiвiст (Білорусь)

Геннадій Боряк, доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України (Київ)

Ірина Лозинська, кандидатка історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії ДДПУ (Дрогобич)

Антоніна Коваль, вчителька вищої категорії, вчитель-методист, відмінниця освіти України Кривоозерського ЗЗСО №1 Кривоозерської районної ради Миколаївської області (Миколаївська область)

Леонід Тимошенко, декан історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Ів. Франка (Дрогобич)

Василь Гулай, кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету "Львівська політехніка" (Львів)

Юрій Капарулін, кандидат історичних наук, доцент Херсонського державного університуту (Херсон)

Зоряна Рибчинська, завідувачка кафедри культурології Українського католицького університету (Львів)

Марта Знак, магістрантка історичного факультету, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Іван Монолатій, доктор політичних наук, кандидат історичних наук, професор, дійсний член НТШ

Богдан Чума, кандидат історичних наук, доцент, Український католицький університет (Львів)

Марта Знак, магістрантка історичного факультету, Львівський національний університет ім. Ів.Франка (Львів)

Роман Пастушенко, історик, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кабінету моніторингу (Львів)

Ольга Деркачова, докторка філологічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)

Артемій Дейнека, факультет соціології, КНУ ім. Тараса Шевченка (Київ)

Оксана Годованська, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця, відділ соціальної антропології, Інститут народознавства НАН України (Львів)

Людмила Гриневич, докторка історичних наук,Інститут історії України НАН України (Київ)

Владислав Гриневич, доктор історичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (Київ)

Наталія Коцюбка, магістр історії, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Максим'як Роксолана, магістр історії, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Надія Лобур, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри слов'янської філології імені Іларіона Свєнціцького Львівського національного університету ім. Ів. Франка (Львів)

Наталя Фіна, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

Ольга Курцeба, спeціалістка історії, Львівський національний унівeрситeт ім. Ів. Франка (Львів)

Наталія Пастушенко, кандидатка педагогічних наук, доцентка, заступниця директора Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Львів)

Микола Мельник, кандидат історичних наук, незалежний дослідник

Ольга Святобатько, студентка Варшавського університету (Польща)

Ольга Рассказова, докторка наук, професорка, завідувачка кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" ХОР (Харків)

Ольга Музичка, редакторка, видавництво «Український католицький університет» (Львів)

Олена Ковальська, магістр історії, здобувач ДДПУ імені І. Франка, е. зав. ЛЦБОВ (Львів)

Павло Худіш, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Ужгородського національного університету (Ужгород)

Анастасія Момот, наукова співробітниця Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Полтава)

Віта Понцір, студентка Львівського національного університету ім. Ів. Франка (Львів)

Орися Даніловець, магістр історії, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Марія Романчак, вчителька історії, ліцей 93 (Львів)

Ігор Кривошея, кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини (Умань)

Назар Васьків, кандидат історичних наук, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Мар`яна Забавка, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)

Христина Загайська, магістр історії, Львівський національний університет ім. Івана Франка (Львів)

Михайло Запотоцький, магістр історії, аспірант Львівського національного університету ім. Івана Франка

Ігор Кучеренко, випускник ЛНУ, SEW UW

Катерина Маковей, магістр історії, молодша наукова співробітниця, Вінницький обласний краєзнавчий музей (Вінниця)

Вікторія Чаун, студентка історичного факультету Львівського національного університету ім. Ів. Франка (Львів)

Христина Бойко, магістр культурології, Львівського національного університету імені Івана Франка, координаторка освітніх програм, Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів)

Вус Наталія, магістр історії

Василь Стефанів, кандидат історичних наук, доцент Українського Католицького Університету (Львів)

Микола Гаєвой, студент, Український Католицький Університет (Львів)

Інна Золотар, екскурсоводка, Львів

Katarzyna Kotyn′ska, dr hab., profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Варшава)

Юлія Пацуркевич, магістр історії, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Артур-Дмитро Бахмат, студент, ЛНУ ім. Івана Франка (Львів)

Дарина Пирогова, магістерка соціології, Аналітичний центр CEDOS, Європейський гуманітарний університет

Надя Скокова, аспірантка Українського католицького університету (Львів)

Ганна Савінова, студенка історичного факультету ЛНУ ім. Франка (Львів)

Вікторія Кухарeць, студeнт ЛНУ ім.Івана Франка (Львів)

Ореста Коцюмбас, магістр історії, аспірантка історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (Львів)

Вікторія Кухарeць, студeнтка ЛНУ ім.Івана Франка (Львів)

Петро Чорній, кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут народознавства НАН України (Львів)

Василь Рутар, магістр історії. Львів.

Іванна Гарасим, спеціаліст ЛНУ ім. Франка, вчитель історії

Петро Кендзьор, Асоціація викладачів історії "Нова доба"

Вадим Ададуров, доктор історичних наук, завідувач кафедри світової історії нового і новітнього часу Українського католицького університету

Роза Саркісян, головна режисерка, Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (м. Львів)

Ігор Логазяк, вчитель історії у Родатицькому НВК

Мар'яна Візничак, студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів)

Софія Пельчарська, Львівський національний університет ім. І. Франка\ освітня

Маланчин Ліліана, студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Анастасія Кривенко, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Єгор Врадій, Музей "Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні" (Дніпро), кандидат історичних наук

Анатолій Кайдас, студент історичного факультету ЛНУ ім. Франка (Львів)

Телуха Світлана, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри українознавства, культурології та історії науки НТУ "ХПІ'

Назарій Мундур, ЛНУ імені Івана Франка, спеціаліст

Ігор Букало, студент Львівського національного університету імені Івана Франка

Рибчинський Нестор-Миколай, магістрант історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Собашек Ярина, випускниця історичного факультету ЛНУ. Ім. І. Франка.

Сидорович Володимир, аспірант, Львівський національний університет ім. Івана Франка (Львів)

Андрій Заярнюк, Університет Вінніпеґа

Христина Федик, студентка

Христина Луців, магістр історії, Львівський національний університет імені Івана Франка, асистентка проекту "Київський діалог"

Роксолана Афтаназів, УКУ

Лідія Пакіш, Студентка VI курсу історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Василь Лагоцький, магістр історії, аспірант Львівського національного університету ім. Ів.Франка (Львів)

Майхер Богдан, магістр історії ЛНУ ім. Івана Франка

Аліна Дяченко, НВК 10 Хмельницький, вчитель історії

Ярина Волошин, громадська активістка, бакалавр історії (УКУ)

Поліна Вербицька, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет "Львівська політехніка"

Гришко Юлія, магістр історії Львівського національного університету імені Івана Франка

Орест Лильо, кандидат історичних наук, доцент Українського Католицького Університету (Львів)

Костенко Дар'я, студентка ЛНУ ім. І. Франка

Леньо Павло, УжНУ, доцент кафедри історії України

Степан Хамуляк, Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Марта-Марія Костів, Національний музей "Меморіал Жертв Голодомору"

Вероніка Петрушка, колишня студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Максим Павлюк, студент, історик, УКУ

Ольга Деркачова, доктор філологічних наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Наталія Шліхта, PhD, кандидат історичних наук, доцент Національний університет "Києво-Могилянська академія", завідувач кафедри історії

Юрій Петрик, магістр, ТНПУ ім. В. Гнатюка

Бойко Володимир, магістр історії ЛНУ ім. І. Франка.

Ярослав Баштевич, студент, Львівський національний університет ім. Ів. Франка (Львів)

Наталія Отріщенко, кандидатка соціологічних наук, Центр міської історії

Тетяна Лехнюк, молодший науковий співробітник, Історико-краєзнавчий музей м. Винники

Ярина Сенчишин, освіта, література, журналістика

Наталія Понежа, Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. N2, вчитель історії

Віктор Буренков, аспірант кафедри новітньої історії України, Запорізький національний університет

Жовківський Остап, ЛНУ імені Івана Франка, історичний факультет, студент

Юрій Латиш, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Соломія Гарасимів, Випускниця ЛНУ ім. І. Франка

Ірина Омелюх, студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Анатолій Романюк, професор, завідувач кафедрою політології Львівського національного університету імені Івана Франка

Максимів Вікторія, студентка

Інна Гаврилюк, студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів)

Юлія Кісіль, студентка Історичного факультету, Лну ім. І. Франка

Татарин Ігор, студент історичного факультету, ЛНУ

Поліна Барвінська, докторка історичних наук, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Олена Біла, вчителька історії Запорізької гімназії 45

Журавльов Олександр, студент, ТНПУ ім. В. Гнатюка (Тернопіль)

Олена Богдашина, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Микола Литвин, доктор історичних наук, професор, керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України

Олена Грибальська, студентка історичного факультету ЛНУ ім. Франка (Львів)

Володимир Каплун, Харківська правозахисна група

Марія Мигалевич, студентка історичного факультету ТНПУ ім. Гнатюка

Віктор Татарин, журналіст, письменник

Уляна Кирчів, студентка УКУ

Віталій Пих, студент ЛНУ ім.Франка, член ВМГО "ФРІ".

Аркуша Наталія, ПКТБ АСУЗТ, провідний інженер-технолог

Соломія Іванишин, студeнтка, ЛНУ імeні Івана Франка (Львів)

Писуляк Ірина, студентка

Аліна Ганик, магістр, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Дзюба Ольга, студентка V курсу історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (Львів)

Пастух Олександр, Український морський сервіс, професійний водолаз першого класу

Андрій Пташник, магістрант історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів)

Ярослава Цетнар, студентка культурології УКУ

Олександр Манзик, ТНПУ ім. В. Гнатюка, студент

Сніжана Ковток, студентка історичного факультету ЛНУ імені І. Франка

Роман Романцов, PhD Інститут Центрально-Східної Європи, Люблін

Мар'яна Блискун, випускниця історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів)

Юрій Дребот, магістр історії, докторант Люблінського Католицького Університету (Польща)

Ірина Кучіна, вчитель історії

Оксана Чайковська, вчитель історії

Андрій Пташник, магістрант історичного факультету ЛНУ імені І. Франка (м. Львів)

Лідія Шах, учитель історії Бібрська ЗОШ

Ірина Гіщинська, магістр історії Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів)

Кирило Мизгiн, науковий ад'юнкт, Iнститут археології, Варшавський унiверситет

Витрикуш Василина, вчителька історії

Олена Горбач, магістр архівознавства, ЛНУ ім. І.Франка (Львів)

Роман Лозинський, магістр географії, аспірант, Львівський національний університет ім. Івана Франка

Віталій Вдовиченко, студент історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Василь Камінський, магістр історії та архівознавства, Центральний державний історичний архів України, м. Львів

Роман Пстига, історик

Ольга Бельська, випускниця історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Дмитро Ворончак, студент юридичного факультету ЛНУ.ім Івана Франка,

Андрійчук Борис, магістр історії, випускник ЛНУ імені Івана Франка

Михайло Гаухман, історик, кандидат історичних наук

Уляна Кирчів, УКУ, студентка історії

Олександра Промська, КЗ "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" РОР

Софія Олійник, студентка історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка

Ольга Ярема, випускниця історичного факультету Львівського національного університету їм. І.Франка ( Львів )

Сергій Козленко, магістр історії, аспірант Українського католицького університету

Панiн Максим, студент iсторичного факультету ОНУ iм. Мечнiкова

Антон Іщенко, магістр історії, вчитель історії ОЗНЗ Веприцька ЗОШ

Роман Мартинчук, студент історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка (Львів)

Марія Тракало , Львівська школа керівників бізнесу, директор програми МВА

Юрій Павлович, молодший науковий співробітник відділу новітньої історії Інституту українознавства НАН України

Калітовська Світлана, Студентка історичного факультету ЛНУ

Данило Кравець, кандидат історичних наук, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника

Юлія Скубицька, історикиня

Христина Чушак, кандидатка політичних наук, стрша наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Ігор Тесленко, доцент кафедри історії НаУКМА

Тарас Білоус, магістр історії

Олександра Стасюк, кандидат історичних наук, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України

Ірина Антоняк, магістр історії, провідний бібліотекар НМЛ ім. А. Шептицького

Олег Гринчук, аспірант Українського католицького університету

Роман Кісь, Інститут народознавства НАНУ, ст. науковий співробітник

Назар Нечесний, студент історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Андрій Хворостовський, аспірант, Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів)

Анна Левченко, магістр філології, перекладач, випускниця НУЛП (Львів)

Тетяна Гуменюк, студентка ЛНУ ім. І. Франка (Львів)

Юлія Прищепюк, студентка IV курсу історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів)

Марта Горохов'янко, історикиня, ЛНУ ім. І. Франка

Ольга Завадка, студентка ЛНУ ім. Івана Франка

Євген Гулюк, аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка

Анастасія Любас, PhD, порівняльна література, дослідниця, університет Раєрсону (Торонто)

Юлія Поліщук, студентка історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Софія Федишин, студентка історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка

Фуц Олена, студентка історичного факультету, ЛНУ

Андрій Никифоренко, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь), викладач

Віра Пулик, Львівський національний університет імені Івана Франка, студентка

Цурганова Валерія, студентка історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Світлана Цюра, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент

Софія Олинців, студентка історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка

Мирослава Смольніцька, кандидатка історичних наук Інститут історії України НАН України (Київ)

Ярослав Сéбало, музикант

Данько Микола, студент

Анастасія Клос, студенка історичного факультету ЛНУ ім. Франка (Львів)

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