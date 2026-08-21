Після завершення сезону грядка не повинна обов’язково стояти порожньою

Після збирання ранніх овочів у серпні на городі часто залишаються вільні грядки. Здавалося б, до наступного сезону з ними вже нічого не потрібно робити, але відкрита земля поступово втрачає вологу та поживні речовини. Значно корисніше засіяти її покривними культурами, які захищатимуть ґрунт і формуватимуть органічну масу. Про один із простих варіантів для серпневого посіву пише UME.

Чому не варто залишати землю відкритою

Після завершення сезону грядка не повинна обов’язково стояти порожньою. Відкрита поверхня ґрунту більше потерпає від дощу, вітру та перепадів температури, а частина поживних речовин може вимиватися.

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Покривні рослини утворюють зелену масу та коріння, які допомагають утримувати ґрунт на місці. Згодом рослинні рештки відмирають і стають джерелом органічної речовини.

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Чому варто посіяти овес і горох

Овес швидко сходить і формує достатню кількість зеленої маси до настання холодів. Горох доповнює його як бобова культура та також допомагає прикривати поверхню грядки.

Таку суміш зручно використовувати саме наприкінці літа. Рослини встигають розвинутися восени, а після настання холодів у багатьох регіонах відмирають природним шляхом. Навесні їхні рештки поступово розкладаються, тому грядку можна досить легко підготувати до нового сезону.

Як підготувати грядку до посіву

Спочатку приберіть із ділянки залишки попередньої культури. Великі стебла та листя здорових рослин можна використати для компосту, а рослинні рештки з ознаками хвороб краще не залишати на грядці та не додавати до компосту.

Після очищення поверхню ґрунту розпушіть на невелику глибину. Не потрібно глибоко перекопувати землю, достатньо підготувати верхній шар для насіння. Після посіву забезпечте грядці достатню кількість вологи, щоб насіння швидше проросло.

Чому важливо не затягувати з посівом

Чим раніше після збирання врожаю ви засієте вільну ділянку, тим більше часу матимуть рослини для розвитку до холодів. Зволікання скорочує період вегетації, тому зеленої маси утвориться менше.

Особливо важливо стежити за вологістю ґрунту в перші дні після посіву. Якщо серпень видався сухим, без достатньої кількості води сходи можуть бути нерівномірними або слабкими.

Що робити з рослинами навесні

Після зимового відмирання вівса та гороху не обов’язково глибоко перекопувати всю ділянку. Сухі рештки можна залишити на поверхні як природне укриття або неглибоко заробити у верхній шар ґрунту під час підготовки грядки.

Такий підхід допомагає повернути в землю органічну масу та водночас не створює зайвої роботи навесні. Головне – не сприймати покривні культури як швидке добриво: їхня користь полягає насамперед у захисті ґрунту, роботі кореневої системи та накопиченні рослинних решток.