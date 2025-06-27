Компанія «Львів-Інвест-Плюс» збудувала ЖК на вул. Угорській, 14

Господарський суд Львівської області зобов’язав будівельну компанію «Львів-Інвест-Плюс» сплатити в міський бюджет Львова 6,84 млн грн боргу за пайовий внесок.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Угорській, 14, на території колишнього заводу «Полярон», на ділянці площею 0,8 га. У лютому 2020 року ТзОВ «Львів-Інвест-Плюс» отримала відповідні містобудівні умови на будівництво багатоповерхівки, умовою яких була сплата пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Однак забудовник ці гроші так і не сплатив і станом на 2025 рік загалом заборгував 6,84 млн грн, тому міська рада звернулася в суд. Як повідомив 27 червня юридичний департамент, Господарський суд позов задовольнив та зобов’язав ТзОВ «Львів-Інвест-Плюс» сплатити борг. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТзОВ «Львів-Інвест-Плюс» зареєстроване у 2009 році. Власниками компанії вказані львів’янин Іван Коваленко, мешканка Малечковичів Олена Кіндій та мешканка Зубри Юлія Кіндій. Компанія входить до групи родини Кіндій, якій належить відома будівельна фірма «Т.В.Д.».