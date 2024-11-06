Emily Resort у Львові та поза його межами добре відомий як сучасний відпочинковий та розважальний комплекс для усієї родини

Відпочинковий комплекс Emily Resort став переможцем на всесвітньому конкурсі The World Luxury Awards 2024 та отримав шість престижних нагород. Щороку під час нього обирають найкращих у сфері гостинності, оцінюючи готелі з усього світу за високі стандарти обслуговування, інновації та комфорт.

Emily Resort у Львові та поза його межами добре відомий як сучасний відпочинковий та розважальний комплекс для усієї родини.

Серед отриманих нагород, які тішать особливо – титули найкращого люксового резорту у Європі та найкращого люксового СПА в Україні. Цьогорічний конкурс зібрав сотні закладів з десятків країн, але саме український Emily Resort вкотре отримав міжнародне визнання і знову підтвердив свій статус лідера у сфері люксового відпочинку! Ці міжнародні відзнаки стали черговим доказом того, що українська гостинність може конкурувати з найкращими у світі.

Нагадаємо, відпочинковий комплекс Emily Resort розташований за адресою м. Львів-Винники. Вул. Хмельницького, 9Б.