Кухонний ніж слід заточувати кожні 1-2 місяці

Чимало людей не знають, як часто потрібно точити кухонні ножі – але це не менш важливо, ніж регулярне миття інструменту. CutLuxe розповідає, що вчасна заточка тупого ножа має велике значення.

Як часто потрібно точити ножі?

Кухонний ніж слід заточувати кожні 1-2 місяці. Проте якщо ви віддаєте перевагу гострому лезу, то ніж варто заточувати щотижня. А ось професійні кухарські ножі слід заточувати кожні 1-2 роки. Однак, якщо ви відчуваєте, що професійний ніж затупився, ви можете заточувати його самостійно кожні 2-3 місяці.

Оскільки ножі регулярно використовуються, вони є одним із найважливіших інструментів на будь-якій кухні. Ніхто не любить тупих ножів, адже вони ускладнюють вашу роботу на кухні. Тому за ними потрібно регулярно доглядати, і вони прослужать вам роками.