Відвідувачі нового центру можуть отримати відповіді на всі свої питання

Компанія Viking Development, одна з провідних девелоперських компаній з інноваційним підходом до житлового будівництва, повідомила про відкриття свого нового центру консультацій та продажів у Львові. Офіс розташований за адресою: вулиця Торф'яна, 8а, практично на самому проспекті Чорновола.

«Цей крок є частиною стратегії компанії, спрямованої на максимальне наближення до своїх клієнтів. Новий центр стане ключовою точкою для отримання фахових консультацій щодо придбання нерухомості, вибору оптимальних планувань та умов інвестування в проєкти Viking Development. Ми прагнемо бути максимально доступними для наших клієнтів, забезпечуючи їм комфортні умови для отримання повної інформації та ухвалення зважених рішень», – зазначають у Viking Development.

Viking Hills пропонує різноманіття планувань

Однією з ключових подій, що супроводжують відкриття нового центру, є старт бронювання квартир у новій черзі будівництва флагманського проєкту компанії – житлового комплексу Viking Hills, який компанія зводить в Шевченківському районі в межах вулиць Миколайчука-Щурата.

Комплекс, який будують за результатами всеукраїнського архітектурного конкурсу, вже зарекомендував себе як сучасне та комфортне житло бізнес-класу з акцентом на сучасні квартири, зручний громадський простір та розвинену інфраструктуру. Комплекс пропонує різноманіття планувань, зелені зони, басейн, дитячі та спортивні майданчики, а також комерційні приміщення для зручності мешканців.

Відвідувачі нового центру матимуть змогу на власні очі побачити макети ЖК Viking Hills, ознайомитися з деталями майбутніх секцій та отримати вичерпні відповіді на всі питання від менеджерів компанії.

Успіх Viking Development підкріплюється міцним партнерством. Зокрема нещодавно було оголошено про співпрацю Viking Development та однієї з найбільших українських інвестиційних компаній Dragon Capital.

Ця співпраця підкреслює фінансову стабільність та довіру до компанії з боку великих інвестиційних фондів, що відкриває нові можливості для реалізації амбітних проєктів. В партнерстві, власне, було оголошено в березні цього року про початок будівництва Viking Gardens в Сокільниках.

Комплекс передбачає сучасні системи безпеки

Комплекс став першою інвестицією Dragon Capital в житлову нерухомість. Комплекс має амбітні характеристики: 700 квартир, спортивний зал, ботанічний сад, кінотеатр, підземний паркінг з функцією укриття.

Компанія Viking Development постійно шукає нові можливості для розвитку та розширення свого портфоліо. Наразі тривають переговори та розробка концепції нового проєкту, який, за попередніми даними, може стати знаковою подією на ринку нерухомості Львова. Деталі майбутнього проєкту будуть оголошені пізніше, проте вже зараз можна очікувати на інноваційні рішення та високі стандарти, притаманні Viking Development.

«Viking Development запрошує всіх зацікавлених відвідати новий центр продажів та консультацій за адресою вул. Торф'яна, 8а у Львові. Це чудова можливість дізнатися більше про поточні та майбутні проєкти компанії, отримати індивідуальну консультацію та зробити перший крок до придбання власної омріяної оселі», – говорять в компанії.

Комплекс має амбітні характеристики

Довідка про компанію та проекти

Viking Development – девелоперська компанія, яка має у своєму активі збудований та зданий ЖК Viking Park на вулиці Зелена, 115Б, а також актуальні ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги, 120, Viking Gardens в Сокільниках та Viking Hills, на Миколайчука-Щурата.

Контакти компанії для консультацій:

Львів, вулиця Торф'яна, 8,

Вулиця Княгині Ольги, 120

Номер телефону: 067 559 07 07