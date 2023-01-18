У воді після промивання круп містяться корисні речовини: кремній, фосфор, магній і залізо

Перед приготуванням гарніру промивання крупи просто необхідне. Багато господинь промивають тільки рис, щоб позбутися зайвого крохмалю і отримати розсипчасту кашу. Однак варто промивати й інші крупи: гречку, пшоно, булгур, вівсянку та навіть кускус. А воду після промивання ще можна використати, інформує Ukr.Media.

У воді після промивання круп містяться корисні речовини: кремній, фосфор, магній і залізо. Вони просто необхідні для кімнатних рослин. Проте, як і з будь-якими іншими підгодівлями для рослин, у випадку з водою з-під круп є свої правила.

Якщо ви тільки пересадили рослину в новий ґрунт, підживлювати її водою, що залишилася з промивання круп, потрібно тільки через 2 місяці. Спочатку в ґрунті містяться всі необхідні речовини в достатній кількості.

Обов’язково поливайте рослини і звичайною водою, коли вносите підгодівлю. Це потрібно, щоб уберегти квіти від занадто концентрованого добрива. Знизити концентрацію добрива потрібно і в тоді, коли рослина ослаблена або захворіла.

Також пам’ятайте, що підгодовувати вазони увесь рік нема потреби. Робити це потрібно тільки навесні і влітку.

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