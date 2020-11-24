Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі ще у січні 2019 року

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем запрацює з 1 січня 2021 року. Про це у вівторок, 24 листопада, написав президент Володимир Зеленський у Twitter.

«Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці», – відзначив він.

Нагадаємо, що переговори між двома країнами щодо зони вільної торгівлі розпочалися ще в 2013 році, однак найбільш інтенсивна робота щодо цієї зони проводилася впродовж 2016-2018 роках.

Наприкінці січня 2019 року Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі. А у липні того ж року цей догововір ратифікувала Верховна Рада.

Ця угода має збільшити обсяги двосторонньої торгівлі між країнами. Так, українським компаніям дозволять експортувати товари до Ізраїлю без мит, що збільшить їхню конкурентоздатність у цій країні.