Виробники хліба спрогнозували його подорожчання у 2018 році

У 2018 році хліб в середньому подорожчає на 7% - 8%

Об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» спрогнозувало підвищення цін на хліб на 7% - 8% в 2018 році в порівнянні з 2017-м роком. Про це повідомив генеральний директор асоціації Олександр Васильченко, передає «НВ. Бізнес».

«Я не прогнозую дуже великого зростання цін на хліб, тому що спостерігається досить висока конкуренція на ринку хлібобулочних виробів. Ціна виросте в межах закладеного на наступний рік рівня інфляції 7-8%. Тобто високого і стрибкоподібного підвищення цін не передбачається», - сказав він.

Васильченко зазначив, що на даний момент ціна на хліб залежить від вартості борошна, яка в листопаді-грудні зросла, а також від енергоносіїв та заробітної плати пекарів. При цьому в 2017 році ціна на хліб в середньому зросла на 20%.

Крім того, спостерігається зниження попиту на хлібобулочну продукцію. За його словами, зараз відбувається зниження попиту на хлібобулочну продукцію. «Хліб сьогодні, як продукт, залежить від чисельності населення, а вона скорочується - остання цифра показувала 42,6 млн осіб. Крім того, структура харчування людей змінюється - люди намагаються їсти менше хліба і приділяють більше уваги фруктам і овочам. Також впливає низька купівельна спроможність населення, в той час як ціни на хліб ростуть», - прокоментував Олександр Васильченко.

Між тим «Укрхлібпром» попередньо оцінив зниження виробництва хлібобулочних виробів на 7,5% до 1,1 млн тонн в 2018 році в порівнянні з 2017 роком. За словами Васильченка, на даний момент тіньовий сегмент цього ринку становить близько 65%, що ускладнює його аналіз і управління ним.