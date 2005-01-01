У Держстаті назвали регіони, в яких найбільше зросли ціни у 2017 році

Найменший рівень інфляції в 2017 році зафіксовано у Чернівецькій та Дніпропетровській областях

У Державній службі статистики назвали регіони України, в яких найбільше зросли ціни у 2017 році. Відповідна інформація розміщена на сайті відомства.

За даними Держстату, найбільший рівень інфляції в 2017 році було зафіксовано в Донецькій області (15,9%), Рівненській області (15%), Луганській області (14,9%).

Разом з тим, найменший рівень інфляції в 2017 році зафіксовано у Чернівецькій (12,4%) та Дніпропетровській (12,8%) областях.

Для збільшення натисніть на зображення

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень інфляції в Україні у грудні 2017 року склав 1%, проти 0,9% у листопаді і 1,2% у жовтні.

Зростання споживчих цін в Україні у 2017 році прискорилося до 13,7% порівняно з 12,4% у 2016 році. Однак, цей показник істотно нижче показників минулих років. Так у 2015 році зростання споживчих цін склало 43,3%, а в 2014 - 24,9%.