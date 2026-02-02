Jaguar Land Rover – британська автомобільна компанія

Британська автомобільна промисловість прозвітувала про найгірший фінансовий рік за останні 73 роки. У 2025 році заводи Великої Британії випустили лише 764 715 автомобілів, повідомляє Асоціація виробників автомобілів та трейдерів (SMMT).

Для порівняння, у 2016 році обсяг виробництва сягав близько 1,7 мільйона автомобілів. Загалом, падіння виробництва у 2025-му склало 15,5% порівняно з попереднім роком.

Випуск легкових автомобілів знизився на 8% до 717 371 одиниці, а виробництво комерційних транспортних засобів впало на 62,3%, склавши 47 344 одиниці. Це навіть гірше, ніж під час пандемії коронавірусу, коли у 2020 році було випущено 920 000 автомобілів, а у 2021-му – 859 000, зазначає британський Autocar.

Основною причиною різкого падіння стала масштабна кібератака на Jaguar Land Rover наприкінці серпня – початку вересня, яка повністю зупинила виробництво на понад п’ять тижнів. Компанія, що зазвичай випускає близько 1000 автомобілів на день на трьох заводах, у вересні не випустила жодного автомобіля.

Додатковим фактором стали американські мита, введені президентом Трампом у квітні: базова ставка зросла з 2,5% до 10%, що також вплинуло на обсяги експорту.

Як писав ZAXID.NET, виробництво автомобілів на італійських заводах Stellantis у 2025 році впало більш ніж на 20% – компанія випустила лише 379 706 машин. Найбільше постраждав сегмент легкових авто, його обсяги скоротилися на 24,5%, до 213 706 одиниць. Це найгірший результат для Італії з 1955 року.