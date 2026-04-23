Україна планує збільшити виробництво біометану

Уряд затвердив державну програму розвитку виробництва біометану до 2035 року та план її реалізації. Одним із ключових виконавців визначено Міністерство енергетики. Про це повідомили у пресслужбі відомства. Документ передбачає поступове нарощування виробництва біометану.

«Ми ставимо амбітну мету – до 2030 року вийти на 1 млрд кубометрів біометану на рік і збільшити цей обсяг до 2,1 млрд у наступні п’ять років», – заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

На першому етапі реалізації програми планують запустити вісім біометанових заводів і сформувати базову інфраструктуру для повноцінного функціонування ринку.

В уряді сподіваються, що розвиток галузі дозволить Україні не лише зміцнити власну енергетичну стійкість, а й вийти на європейський ринок як експортер біометану. Це, зокрема, може сприяти зменшенню залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Програма також передбачає будівництво нових потужностей, модернізацію існуючих біогазових установок, створення інвестиційних стимулів для бізнесу та спрощення процедур підключення виробників до газотранспортних і газорозподільчих мереж.

Серед найближчих кроків – інтеграція з європейською системою обліку відновлюваного палива, укладення угоди з ЄС про взаємне визнання гарантій походження біометану та затвердження стандартів якості газу.

Що відомо про виробництво біометану в Україні?

Як писав ZAXID.NET, в Україні уже діє шість заводів із виробництва біометану, їх загальна потужність 106 млн кубометрів на рік. Чотири з них подають газ у газопроводи, ще два виготовляють біо-LNG для транспортування у рідкій фазі кріоцистернами. У березні 2025 року розпочав роботу новий біометановий завод у Хмельницькій області, його збудувала Теофіпольська енергетична компанія. Наразі саме він є найбільшим біометановим заводом в Україні.

Україна почала виробляти біометан ще раніше, зокрема у 2025 році відбувся перший експорт до ЄС. Увесь український біометан сертифікований за системою ISCC EU, що визнана Європейською комісією.

Біометан – це відновлювальний аналог природного газу, який виробляється шляхом збагачення біогазу з біомаси, наприклад сільськогосподарських відходів. Раніше голова правління Біоенергетична асоціація України Георгій Гелетуха повідомляв, що технічно Україна може виробляти до 10 млрд кубометрів біометану на рік. І так, за його прогнозом, до 2030 року збільшити обсяги до 1 млрд кубометрів – реально. Ба більше до 2040 року обсяги можуть зрости до 4,5 млрд, а до 2050 – до 20 млрд кубометрів. Для цього, за словами Гелетухи, потрібно близько 4000 заводів та 40 млрд євро інвестицій.