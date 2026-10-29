Андрія Сала призначили суддею Рівненського адмінсуду у 2012 році

Вища рада правосуддя звільнила суддю Рівненського окружного адміністративного суду Андрія Сала. За результатами перевірки посадовець не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Відповідне рішення рада ухвалила у вівторок, 29 жовтня.

Громадська рада доброчесності виявила низку обставин, що свідчили про невідповідність Андрія Сала критеріям доброчесності. Перше зауваження стосувалося автомобілів, якими суддя користувався, однак не вказав їх у деклараціях.

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Йдеться про два BMW X5 та Mercedes-Benz S500. На останньому Андрій Сало потрапив у ДТП 22 серпня 2018 року. Також суддя перетинав державний кордон на транспорті невідомої марки у грудні 2014-го та січні 2015 року.

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Наступні зауваження стосувалися майна батьків судді, оскільки їхні офіційні доходи не відповідали вартості придбаних автомобілів і нерухомості. Це питання розглядали ще у 2019 році, коли Андрій Сало брав участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду. Тоді його участь у конкурсі припинили, зокрема через сумніви щодо походження статків його рідних.

За період із 1998-го до 2018 року батьки судді офіційно заробили 456,2 тис. грн. Попри це вони встигли придбати квартиру у Львові вартістю понад 1,3 млн грн і дорогі автомобілі. Також їм належать житлові та нежитлові приміщення загальною площею понад 2,7 тис. м². На думку Громадської ради доброчесності, суддя не надав достатніх пояснень, як офіційні доходи його батьків дозволили купити таке майно.

Окремі запитання виникли й щодо будинку площею 197,9 м², який належить тещі судді. Андрій Сало також не аргументував походження нерухомості.

Ще одне зауваження стосувалося порушень правил дорожнього руху. Як зʼясувалося, суддя неодноразово керував автомобілями напідпитку. В одному з випадків його визнали винним у вчиненні ДТП за ст. 124 КУпАП. Однак у 2018 році провадження закрили, оскільки минув строк, протягом якого на порушника могли накласти адміністративне стягнення.

Водночас Андрій Сало приховав цей факт, коли вказав у декларації доброчесності за 2018 рік, що не вчиняв дій, які могли б призвести до притягнення до відповідальності. В анкетах 2016 та 2017 років він також зазначив, що не притягувався до адміністративної відповідальності.

Крім того, у першій декларації родинних зв’язків за 2012–2016 роки суддя не вказав, що його дружина та тесть працювали нотаріусами.

Серед інших зауважень – рішення Андрія Сала у справі про доступ журналістів до повної інформації про кандидатів у депутати. Громадська рада доброчесності також звернула увагу на те, що суддя скасував рішення Рівненської міської ради про звернення до тодішнього президента Віктора Януковича та голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Крім того, у дисертації суддя використовував переважно праці російських і радянських авторів.

За результатами розгляду матеріалів Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Андрія Сала.

Додамо, що Андрій Сало закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка у 2007 році за спеціальністю «Правознавство». Після цього він працював помічником судді Сокальського районного суду Львівської області. У травні 2012 року його призначили суддею Рівненського окружного адмінсуду терміном на п’ять років.