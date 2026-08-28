Наталію Діонісьєву призначили суддею Рівненського міського суду у 2007 році

Вища рада правосуддя помʼякшила покарання судді Рівненського міського суду Наталії Діонісьєвій, яку раніше звинувачували у безпідставному затягуванні розгляду справ. Цього разу ВРП розглядала закриття суддею проваджень щодо п’яних водіїв. Попри усі зауваження до роботи посадовиці, їй замінили догану з позбавленням доплат на попередження. Про це йшлося під час засідання 25 серпня.

2 липня 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінарна скарга на дії Наталії Діонісьєвої під час розгляду справ за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння).

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Авторка скарги проаналізувала рішення судді та встановила, що у 2024 році Наталія Діонісьєва винесла чотири постанови про закриття проваджень щодо пʼяних водіїв через відсутність складу адмінправопорушення. У трьох із цих справ патрульні зафіксували у порушників від 0,35 до 0,49 проміле алкоголю. В одній із постанов рівень алкоголю не зазначався.

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Дисциплінарна палата ВРП встановила, що зафіксовані показники перевищували встановлений нормативний поріг у 0,2 проміле. Навіть з урахуванням допустимої похибки алкотестера вони залишалися вищими за норму.

Суддя пояснювала звільнення водіїв від покарання, зокрема, статтею 8 Віденської конвенції про дорожній рух і відсутністю зовнішніх ознак сп’яніння – тремтіння рук, нечіткої мови тощо. Водночас дисциплінарна палата вважає, що вона не врахувала вимоги українського законодавства та безпідставно закрила справи.

У ВРП наголосили, що йдеться не просто про помилку у застосуванні закону, а про свідоме ігнорування встановлених правил. За це Перша дисциплінарна палата ВРП застосувала до Наталії Діонісьєвої стягнення у вигляді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом одного місяця.

Під час розгляду справи дисциплінарна інспекторка Олена Тегляєва запропонувала залишити рішення Першої дисциплінарної палати без змін. Водночас суддя Наталія Діонісьєва та її адвокат Дмитро Долженко просили змінити стягнення.

Зрештою, члени ВРП проголосували за заміну догани на попередження.

Нагадаємо, першочерговою підставою для дисциплінарного провадження щодо Наталії Діонісьєвої була інша справа – про безпідставне затягування розгляду провадження про порушення митних правил. Йдеться про справу, яка надійшла до суду в жовтні 2022 року. Харків’янку звинувачували в недекларуванні компресорного обладнання під час перетину кордону.

Рішення у цій справі Наталія Діонісьєва ухвалила лише 21 лютого 2025 року. Вона визнала жінку винною у порушенні митних правил та призначила їй 44,7 тис. грн штрафу з конфіскацією товару. Згодом Рівненський апеляційний суд скасував цю постанову та повернув справу на додаткову перевірку. Після повторного розгляду провадження закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення.

У ВРП дійшли висновку, що суддя не забезпечила своєчасного розгляду справи. У матеріалах не знайшли підтверджень належного повідомлення учасниці процесу про більшість судових засідань. Також суддя із запізненням підготувала повний текст рішення та внесла його до реєстру.

Наталія Діонісьєва пояснювала затримку тим, що обвинувачена проживала у Харкові та могла не отримувати повістки через постійні обстріли. Крім того, суддя посилалася на перебої з електропостачанням і повідомлення про замінування будівлі суду.

Наталію Діонісьєву призначили суддею Рівненського міського суду указом президента у 2007 році. У 2012 році Верховна Рада обрала її на цю посаду безстроково.