Мер Києва Віталій Кличко заявив, що після опалювального сезону у комунальному транспорті столиці встановлять нову вартість однієї поїздки, яка залежатиме від того, чи пасажир є місцевим мешканцем, а чи туристом. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, вартість одноразового проїзду для киян можуть встановити на рівні 12 грн, якщо ті придбають «Картку киянина». А от мешканці області матимуть змогу купити проїзний з цінником у 14 грн.

Найбільше платитимуть туристи – чиновники розглядають тариф у 20 грн.

Що робити жителям Києва без прописки і офіційного працевлаштування, і чи будуть вони платити 14 або 20 грн за проїзд – міський голова не пояснив.

Мер Києва не прояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування.

Кличко пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків. Для утримання пільг та тарифі за проїзд, нижчих від собівартості, столиця щороку дотує у транспортну галузь 4,5 млрд грн.

За стандартами опалюваний сезон закінчується 15 березня, але якщо зберігається низька температура, зазвичай його продовжують. Після цього повинні будуть змінитися ціни на проїзд.

Як інформував ZAXID.NET, 16 листопада перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в Києві з 1 січня 2022 року підвищують до 20 грн вартість проїзду в комунальному громадському транспорті. Наразі одна поїздка у транспорті коштує 8 грн.

Так, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) має коштувати 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням «картки киянина» – 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів з електронним квитком – від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок). Також, у КМДА обіцяли зберегти можливість купувати місячні проїзні квитки зі знижкою.

Через кілька днів під Київською міською державною адміністрацією влаштували протест проти здорожчання проїзду.

Згодом Кличко пообіцяв, що ціни на проїзд у громадському транспорті не зміняться до закінчення опалювального сезону.

Востаннє тарифи на проїзд підвищували у 2018 році. Тоді вартість зросла з чотирьох і п’яти гривень до восьми.

У травні 2021 року «Київський метрополітен» і «Київпастранс» попросили міську владу підвищити вартість проїзду до 21−25 грн або виділити мільярдні дотації. Мер Києва Віталій Кличко сказав, що ціни зростуть, але виключив підвищення вартості проїзду до 20−25 грн.