Експорт молочної продукції зріс

У січні-жовтні 2025 року Україна експортувала 13,8 тис. тонн молочної сироватки — це на 16,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної митної служби, пише Agrotimes.

Водночас у грошовому вимірі експорт зріс на 17,5% порівняно з 10 місяцями 2024 року — до 13,4 млн доларів. Найбільшими покупцями української молочної сироватки стали Польща (34,4%), Китай (27,9%) та Йорданія (8,1%).

Імпорт молочної сироватки за цей період також скоротився — на 6%, до 4,7 тис. тонн. Вартість закупівель становила 9,4 млн доларів, що на 5,7% більше, ніж торік. Найбільшими постачальниками в Україну були Польща (36,2%), Швеція (31,8%) та Німеччина (17,7%).

Сучасний фермер потребує надійної підтримки. Open Agri Club – це партнер, який допомагає зростати: фінансування під посівну, аналіз ґрунтів, добрива, консультації експертів та обмін досвідом.

Розвивайте свій агробізнес та будуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Раніше ZAXID.NET писав, що наразі на українському ринку вершкового масла ситуація складна. Після активного експорту влітку склади виробників переповнилися продукцією, а на внутрішньому ринку попит знизився. Відтак, стабільно реалізовувати продукцію вдається переважно тим виробникам, які готові йти на суттєве зниження цін. Це збитково, особливо для тих виробників, які працюють у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном. А тому, виробництво вершкового масла деякі виробники узагалі призупинили.