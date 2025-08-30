Вівсяно-яблучний пиріг – ідеальний варіант для тих, хто хоче солодкого, але без цукру, борошна та духовки. Основу десерту складають фініки, горіхи, яблука та вівсяні пластівці, жодного тіста, лише натуральні інгредієнти. Такий пиріг багатий на клітковину, вітаміни та корисні жири. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

фініки – 200 г;

200 г; волоські горіхи – 1 00 г;

00 г; яблуко – 3 шт.;

3 шт.; кокосова стружка – 50 г;

50 г; пластівці вівсяні – 4 ст. л.;

4 ст. л.; кориця мелена – 1 ч. л.;

1 ч. л.; сіль – 1 ч. л.;

1 ч. л.; журавлина сушена – 50 г;

50 г; лимон, сік – 2 ст. л.;

2 ст. л.; олія кокосова – 70 г.

Спосіб приготування:

Наріжте фініки тонкими смужками. Волоські горіхи грубо посічіть і злегка підсмажте на сухій сковороді, достатньо 3-4 хвилин. Яблука почистіть і натріть на тертці з великими отворами. Розтопіть кокосову олію.

У великій мисці з’єднайте фініки, горіхи, вівсяні пластівці, натерті яблука, сушену журавлину, кокосову стружку, корицю, дрібку солі та лимонний сік. Влийте розтоплену кокосову олію й добре перемішайте масу руками, суміш має стати щільною та вологуватою.

Форму застеліть папером для випікання, викладіть туди суміш і щільно утрамбуйте її, розрівнюючи поверхню ложкою або руками.

Поставте пиріг у холодильник щонайменше на 5 годин, щоб він добре застиг і тримав форму.

Перед подачею дістаньте з форми, наріжте на порційні шматочки. Прикрасьте яблучними чипсами та подрібненими фісташками.