Чотирма ракетами росіяни знищили військовий об’єкт на Львівщині, скинули на «Азовсталь» фосфорні бомби та планують призивати жінок з окупованих територій на службу в збройні сили РФ.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вранці росіяни завдали нового ракетного удару по Львівщині. Сили ППО збили дві ракети, чотири влучили у військовий об'єкт біля кордону з Польщею. ППО також збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького.

Ворог продовжує знищувати інфраструктуру на Луганщині та Донеччині, а Херсонщина потерпає від мародерства, росіяни викрадають місцевих мешканців. Проти захисників «Азовсталі» росіяни почали застосовувати заборонені фосфорні бомби.

Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують призвати жінок. За даними британської розвідки, РФ втратила в Україні третину військ і не зможе наступати до 30 днів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 27400 військових. Також було знищено:

танків – 1 220 (+2);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 958 (+24);

артилерійських систем – 555 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 195 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 89 (+1);

літаків – 200 (+0);

гелікоптерів – 164 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 087 (+28);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 416 (+5);

спеціальна техніка – 42 (+0);

крилаті ракети – 95 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На Донеччині загинули троє мирних мешканців, ще 13 зазнали поранень.