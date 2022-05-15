Підсумки 81 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Чотирма ракетами росіяни знищили військовий об’єкт на Львівщині, скинули на «Азовсталь» фосфорні бомби та планують призивати жінок з окупованих територій на службу в збройні сили РФ.
ZAXID.NET підсумовує вісімдесят перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вранці росіяни завдали нового ракетного удару по Львівщині. Сили ППО збили дві ракети, чотири влучили у військовий об'єкт біля кордону з Польщею. ППО також збила ракету, яка летіла у бік Кропивницького.
Ворог продовжує знищувати інфраструктуру на Луганщині та Донеччині, а Херсонщина потерпає від мародерства, росіяни викрадають місцевих мешканців. Проти захисників «Азовсталі» росіяни почали застосовувати заборонені фосфорні бомби.
Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують призвати жінок. За даними британської розвідки, РФ втратила в Україні третину військ і не зможе наступати до 30 днів.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 15 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 27400 військових. Також було знищено:
- танків – 1 220 (+2);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 2 958 (+24);
- артилерійських систем – 555 (+4);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 195 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 89 (+1);
- літаків – 200 (+0);
- гелікоптерів – 164 (+1);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 087 (+28);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 416 (+5);
- спеціальна техніка – 42 (+0);
- крилаті ракети – 95 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
На Донеччині загинули троє мирних мешканців, ще 13 зазнали поранень.
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