Росіяни обстрілюють мирні українські міста та села у різних областях, від постійних обстрілів потерпає Донецька та Луганська області – щодня там атакують десятки населених пунктів. Сьогодні ворог також знищив важливу ціль на Одещині – росіяни запустили ракету в громадський туалет на пляжі.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогодні росіяни обстрілювали Харків, також завдали ракетного удару по палацу культури у Лозовій, під прицілом була Дніпропетровщина, Миколаївщина, а у Луганській та Донецькій областях атакували одразу десятки населених пунктів.

Внаслідок ракетного удару по місту Малин на Житомирщині пошкоджено об'єкт інфраструктури та майже 100 будинків. Росіяни також вдарили по об'єкту на Полтавщині та витратили ракету, щоб знищити пляжний туалет на Одещині.

За даними командування «Південь», росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини, можна лише в окупований Крим. Генштаб також попередив про загрозу артилерійських і ракетних ударів з Білорусі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 28700 військових. Також було знищено:

танків – 1 263 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 090 (+27);

артилерійських систем – 596 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 200 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 204 (+1);

гелікоптерів – 168 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 162 (+5);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 460 (+5);

спеціальна техніка – 43 (+0);

крилаті ракети – 103 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни обстріляли школу у Сєвєродонецьку, унаслідок обстрілу є троє загиблих.