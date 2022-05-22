Росіяни тричі атакували Дніпропетровщину, є загиблий унаслідок обстрілу на Житомирщині, там також затримали ворожого агента, що хотів вступити до лав ЗСУ.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупаційні війська обстрілювали схід та південь України, тричі атакували Дніпропетровщину, знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, завдали ракетного удару по Малину Житомирської області.

ЗСУ знову підірвали переправу з окупантами через Сіверський Донець. Ворог мінує дороги і мости, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.

На Житомирщині затримали російського агента, який хотів приєднатися до ЗСУ. Окупанти запровадили у Маріуполі одноразові перепустки для пересування містом.

Втрати російських окупантів

ЗСУ знищили контрольно-спостережний пункт та багато російської техніки. Знищено гармати «Гіацинт» і «Піон», а також танк та самохідну гаубицю «Мста-С».

Станом на ранок 22 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29050 військових. Також було знищено:

танків – 1 285 (+7);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 141 (+25);

артилерійських систем – 599 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 204 (+0);

гелікоптерів – 170 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 194 (+16);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);

спеціальна техніка – 43 (+0);

крилаті ракети – 107 (+3).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Російські війська у неділю вдень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, щонайменше одна людина загинула.