Підсумки 88 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Росіяни тричі атакували Дніпропетровщину, є загиблий унаслідок обстрілу на Житомирщині, там також затримали ворожого агента, що хотів вступити до лав ЗСУ.
ZAXID.NET підсумовує вісімдесят восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Російські окупаційні війська обстрілювали схід та південь України, тричі атакували Дніпропетровщину, знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, завдали ракетного удару по Малину Житомирської області.
ЗСУ знову підірвали переправу з окупантами через Сіверський Донець. Ворог мінує дороги і мости, якими жителі Херсонщини намагаються виїхати на підконтрольну територію.
На Житомирщині затримали російського агента, який хотів приєднатися до ЗСУ. Окупанти запровадили у Маріуполі одноразові перепустки для пересування містом.
Втрати російських окупантів
ЗСУ знищили контрольно-спостережний пункт та багато російської техніки. Знищено гармати «Гіацинт» і «Піон», а також танк та самохідну гаубицю «Мста-С».
Станом на ранок 22 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29050 військових. Також було знищено:
- танків – 1 285 (+7);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 141 (+25);
- артилерійських систем – 599 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);
- літаків – 204 (+0);
- гелікоптерів – 170 (+1);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 194 (+16);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 470 (+8);
- спеціальна техніка – 43 (+0);
- крилаті ракети – 107 (+3).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Російські війська у неділю вдень завдали ракетного удару по Малину Житомирської області, щонайменше одна людина загинула.