Згоріла військова техніка на понтонному мосту через Сіверський Донець

Збройні сили України спільно з прикордонниками знову завадили російським військовим здійснити переправу своїх сил через Сіверський Донець. Внаслідок обстрілу з боку українських захисників ворог втратив кількадесят своїх військових, а також декілька одиниць техніки, повідомили в прес-службі МВС.

«Аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників і влучним пострілом було зруйновано переправу разом з танком противника, який саме в цей час на ній й знаходився», – розповіли у відомстві.

Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися, однак завдяки БпЛА прикордонників їх вдалося знайти і ліквідувати. В результаті загарбники втратити кількадесят своїх військових, а також декілька одиниць техніки.

За даними американського Інституту дослідження війни, під час спроби форсувати річку Сіверський Донець армія РФ втратила 485 з 550 військових 74 мотострілецької бригади. Також під час цієї масштабної спроби переправи, що відбулася 11 травня, ушкоджено понад 80 одиниць російської техніки.

9 травня голова ОВА Сергій Гайдай поінформував, що російські окупанти таки перейшли Сіверський Донець біля селища Білогорівка. Це загрожувало тим, що Росія може перерізати трасу на Бахмут. Однак нову переправу також розбили, територію на правому березі річки зачищали.