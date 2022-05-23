В Україні вперше судили російського військового за вбивство цивільного, спроба штурму Сєвєродонецька та нові обстріли українських міст. Сьогодні також стало відомо, що унаслідок авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині загинули 87 людей.

ZAXID.NET підсумовує вісімдесят дев’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

З ночі російські військові обстрілювали прикордонні території Чернігівської й Сумської областей. По місту Коростень на Житомирщині росіяни завдали двох ракетних ударів, військові РФ також били з «Ураганів» по території Дніпропетровської області.

Росіяни знову намагались штурмувати Сєвєродонецьк, але успіху не мали, тому їм довелось відступити. Ситуація на сході залишається напруженою, щодня противник обстрілює десятки населених пунктів.

В Україні вперше судили російського військового за вбивство цивільного – йому призначили довічне ув’язнення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29200 військових. Також було знищено:

танків – 1 293 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 166 (+25);

артилерійських систем – 604 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 204 (+0);

гелікоптерів – 170 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 206 (+12);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 476 (+6);

спеціальна техніка – 43 (+0);

крилаті ракети – 110 (+3).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Внаслідок авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині, який росіяни завдали 17 травня, загинули 87 людей.

Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини. Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій.