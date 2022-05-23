Прокуратура вже порушила близько 13 тис. справ через російські воєнні злочини

Кількість підтверджених жертв серед мирного населення від російської збройної агресії досягла 4600, з них 232 дитини. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Давосі, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

Водночас встановити остаточні цифри наразі неможливо, оскільки чимало територій перебувають під окупацією, а росіяни намагаються замести сліди

«Ці цифри не включають дані з тимчасово окупованих територій. Проте, що ми можемо спостерігати за супутниковими знімками та іншими джерелами, то ситуація там катастрофічна: … багато міст та селищ зруйновані вщент», – заявила вона.

Генпрокурорка наголосила, що військові злочини Росії підтверджуються вітчизняними та міжнародними розслідуваннями, журналістськими розслідуваннями, доповідями правозахисних організацій.

«Типові для звірств злочини з боку збройних сил РФ, задокументовані слідчими та прокуратурою, говорять про умисну жорстокість і насильство щодо мирних жителів», - наголосила генеральний прокурорка.

Кількість порушених справ, пов'язаних лише з російськими воєнними злочинами, становить на сьогодні близько 13 тис.

Вона зазначила, що Україна тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом (МКС), щоб допомогти їм у розслідуванні України. Крім того, триває розслідування у форматі спільної слідчої групи, створеної з Литвою та Польщею, до якої також входить МКС. Венедіктова зазначила, що МКС уперше вирішив долучитися до спільної слідчої групи.

Крім того, справи порушено у 18 національних юрисдикціях щодо міжнародних злочинів, які вчиняють в Україні, додала генеральний прокурорка.