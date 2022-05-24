Рівно три місяці українці тримаються та відважно воюють з ворогом на усіх фронтах. Якщо раніше західні експерти не вірили у нашу перемогу, то зараз ми переконали увесь світ у своїй силі та мужності. І наша перемога ближча з кожним днем.

ZAXID.NET підсумовує дев’яностий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни обстрілювали Миколаїв, вранці вибухи були на Дніпропетровщині, а також на сході – Луганській та Донецькій областях. Вранці окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили триколор над будівлею міської адміністрації. Росіяни обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, а від обстрілів у Сєвєродонецьку загинули цивільні.

Через постійні російські обстріли міста Соледар на Донеччині зупинилося ДП «Артемсіль» – найбільний виробник солі в Європі. Вже зараз дефіцит солі помітили у різних куточках України.

У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ. Під завалами багатоповерхівки в Маріуполі знайшли тіла 200 загиблих, а четверо російських саперів підірвались на міні в «Азовсталі».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 24 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 29350 військових. Також було знищено:

танків – 1 302 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 194 (+28);

артилерійських систем – 606 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 201 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 93 (+0);

літаків – 205 (+1);

гелікоптерів – 170 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 213 (+7);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 480 (+4);

спеціальна техніка – 43 (+0);

крилаті ракети – 112 (+2).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Під завалами багатоповерхівки в Маріуполі знайшли тіла 200 загиблих. П’ятеро людей загинули від обстрілів у Луганській області.