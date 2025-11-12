Премʼєра сиквелу відбудеться 1 травня 2026 року

Студія 20th Century Studios оприлюднила перший офіційний трейлер продовження фешн-драми «Диявол носить Прада», у якій головні ролі знову виконають Меріл Стріп та Енн Гетевей.

У відео показали лише Меріл Стріп та Енн Гетевей, які виконують ролі Міранди Прістлі та Андреа «Енді» Сакс відповідно. Вони традиційно відрізняються стильними образами, а на тлі грає хіт Мадонни – Vogue.

До акторського складу, окрім Стріп і Гетевей, також увійшли Емілі Блант і Стенлі Туччі, які знімалися у першій частині. Відомо, що у фільмі зіграє й співачка Леді Ґаґа.

Подробиці сюжету поки не відомі. Однак інсайдери стверджують, редакторка журналу зіштовхнеться із проблемами в роботі та вирішить звернутися до своєї колишньої асистентки Емілі.

Режисером сиквелу стане автор першої частини Девід Френкел. Над продовженням також працює сценаристка Алін Брош МакКенна. Премʼєра сиквелу відбудеться 1 травня 2026 року.