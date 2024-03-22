У п’ятницю, 22 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда обговорить заяви наших західних партнерів про необхідність мобілізації, а також про те, як працюють рекрутингові центри в Україні.

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Під супровід масових ракетних атак по Україні ми цього тижня приймали шанованих закордонних гостей. Радник з питань безпеки президента США Джейк Салліван відзначився запевненнями про непохитну підтримку України з боку Вашингтона, але точної дати голосування за оборонну допомогу для нашої країни він назвати не зумів. А вчора у Києві перебував найвищий військовий посадовець НАТО – голова військового комітету Альянсу Роб Бауер. Він відзначив історичне наближення України до членства в НАТО і висловив повагу мужнім українським солдатам на полі бою.

Також Роб Бауер висловив думку, яка уже лунала на початку цього тижня від іншого зарубіжного гостя в Києві сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема. Мова про необхідність додаткової мобілізації, адже навіть найсучасніша зброя сама по собі війну не виграє.

Про це адмірал-лейтенант Роб Бауер говорив під час виступу на Київському безпековому форумі.

«Вам потрібні не тільки снаряди, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію», – сказав один із ключових посадовців у НАТО і додав, що розуміє, як непросто переконати людей у ліберальній демократії пожертвувати особистим інтересом задля загального добра.

Нові підходи до мобілізації в Україні сьогодні критично важливі. Ми бачимо, як у різних містах починають працювати рекрутингові центри різних підрозділів. Прикладом тут виступає Львів, де вже відкрили свої центри «Азов», третя окрема штурмова бригада, батальйон «Вовки Да Вінчі» і 103-тя бригадаСил ТрО. Уже місяць працює рекрутинговий центр на вулиці Костя Левицького 67. Це пілотний проект Міністерства оборони і Львівської мерії. Там кожен може обрати для себе вакансію у війську і поспілкуватися з представниками бригад. У центрі наголошують, що не мають стосунку до структур ТЦК, тож не вручають жодних повісток.

«Тут працюють цивільні особи, які володіють інформацією про всі посади, які на сьогодні потребують комплектування нашими громадянами. Вже більше, ніж 340 людей звернулися до нашого центру. Вони звертаються особисто, телефоном, електронною поштою, задають запитання. Сьогодні ми маємо можливість запропонувати ті посади, які є в українській армії», – розповіла директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Валентина Бартошик.

Сьогодні у Львові стартував марафон військових вакансій та можливостей. Його мета популяризувати службу у військових структурах Сил оборони. Першу презентацію організували прикордонники Львівщини. Вони розповіли про службу у своєму підрозділі та актуальні вакансії.

«Перша вакансія – це інспектор прикордонної служби, це та людина, яка здійснює охорону державного кордону, фізичну охорону кордону. Ще одна вакансія наша базова – це інспектор прикордонного контролю. Це військовий, який забезпечує пропуск, здійснює перевірку документів, транспортних засобів, забезпечує роботу пунктів пропуску на державному кордоні», – розповів начальник групи комплектування Львівського прикордонного загону Андрій Лущик.

«Пішов до прикордонної служби служити за контрактом з власної ініціативи, тому що прикордонна служба подобалася завжди. Через певні причини не зміг піти одразу після повномасштабного вторгнення. А на зараз зібрався з силами, моя думка, що країну повинні захищати всі, тому я вирішив, що мій час прийшов!», – сказав контрактник Львівського прикордонного загону Володимир.

Далі у Львові планують цикл таких зустрічей з різними підрозділами, де самі військові розкажуть про найважливіші кадрові запити в певних родах військ. Для тих, хто обмірковує свій шлях як майбутнього захисника України, це найкращий спосіб прийняти свідоме рішення і приєднатися до Сил оборони України.