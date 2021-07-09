Серед підозрюваних у вбивстві президента Гаїті — двоє чоловіків, які вважаються американцями гаїтянського походження

Влада Гаїті заявила про затримання 17 підозрюваних у вбистві президента Жовенеля Моїза. Із них – 15 колумбійців та двоє громадян США. Загалом до злочину причетні 28 людей, повідомляє АР.

Серед заарештованих — двоє чоловіків, які вважаються американцями гаїтянського походження — Джеймс Соладжес та Джозеф Вінсент. Один з них, як стверджується, є колишнім охоронцем посольства Канади в Порт-о-Пренсі. За даними уряду Колумбії, щонайменше шестеро учасників нальоту на резиденцію Моїза є колишніми військовими колумбійської армії.

Найстаршому підозрюваному 55 років, наймолодшому, Соладжесу, 35 років. Усіх причетних до вбивства продовжують шукати.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моїз загинув під час нападу невідомих на його резиденцію в ніч на 7 липня. Внаслідок нападу отримала поранення також його дружина. Спершу повідомлялося про її смерть, однак згодом ця інформація не підтвердилась. На Гаїті запровадили 15-денну жалобу за президентом. Дотепер невідомо, що стало мотивом для нападу – пограбування чи політичні мотиви.

Президент Гаїті Жовенель Моїз фактично правив країною з 2016 року, коли він обійняв посаду виконувача обов’язків президента. Його вбивство сталося на тлі кількарічної політичної кризи.